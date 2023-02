Flächenverbrauch durch Umgehungsstraßen: Geht es auch anders?

Ernst Schmutzer wohnt seit 70 Jahren im mittelfränkischen Unterrödel, einem Ortsteil von Hilpoltstein, direkt an der Ortsdurchfahrt. Und es war immer das Gleiche: Die Lkw und Autos haben entweder erst gar nicht gebremst im Ort oder schon weit vor dem Ortsende wieder beschleunigt. "Im Extremfall sind die mit 90, 100 Stundenkilometer durchgefahren." Zwei tödliche Unfälle gab es in den letzten Jahren. Für Anwohnerin Nicole Dienstbier war klar: Ihre Kinder lässt sie nie allein über die Straße.

Doch seit Dezember ist einiges anders in Unterrödel: Die Ortsdurchfahrt ist verkehrsberuhigt. Unterrödel ist eine von drei Kommunen in einem Modellversuch von Bund Naturschutz und Verkehrsministerium in Bayern. Das Ziel: Verkehrsberuhigung statt Umgehungsstraße. Denn Umgehungsstraßen verbrauchen viel Fläche und sind auch deshalb zunehmend umstritten.

Ampel und Dauerblitzer für die Ortsdurchfahrt

Nach insgesamt einem knappen Jahr Umbau sind die Staatstrassen 2225 und 2226 in Unterrödel jetzt wieder offen. An allen Zufahrten in den Ort müssen die Autos bremsen, weil die Fahrbahnen verschmälert und verschwenkt sind. Es gibt eine Fußgängerinsel, eine für den Standort unübliche Ampel und bald sogar einen Dauerblitzer – für solche Straßen - noch - eine Rarität.

Anwohnerin Nicole Dienstbier freut sich: Ihre Tochter kann ihre Freundin jetzt endlich allein besuchen – einfach den neuen breiten Gehweg entlang und über die Ampel. Auch Ortssprecher Karl-Heinz Scherzer stellt fest: Der Schwerlastverkehr ist deutlich langsamer geworden. Wenn auch nicht weniger: 4.000 bis 5.000 Fahrzeuge am Tag waren es bisher und dabei wird es wohl auch bleiben, so die Prognose des staatlichen Bauamts Nürnberg.

Umgehungsstraße geplant, aber nicht möglich

Eine Umgehungsstraße wäre Ortssprecher Scherzer deshalb deutlich lieber gewesen als die Verkehrsberuhigung. Sie war auch geplant – doch es fand sich keine praktikable Trasse. Entweder stand der Naturschutz im Weg, oder der Sandabbau oder die Nähe zum Ort, erzählt der Hilpoltsteiner Bürgermeister Markus Mahl (SPD). Er hat sich deshalb um die Teilnahme am Modellversuch von Bund Naturschutz und bayerischem Verkehrsministerium bemüht.

Der Vorteil dabei für seine Kommune: Viele sonst mühsam zu organisierende Maßnahmen gab es in einem Paket: Verkehrsberuhigung und begehrter Dauerblitzer plus Dorferneuerung.

Bund Naturschutz gegen Ortsumgehungen

3,5 Millionen Euro hat der komplette Umbau gekostet, erklärt Andreas von Dobschütz vom staatlichen Bauamt Nürnberg. Eine Umgehungsstraße, wie sie für Unterrödel ursprünglich vorgesehen war, hätte die öffentliche Hand mindestens zehn Millionen gekostet, so Dobschütz: "Mindestens!" Sie hätte außerdem viel mehr Fläche verbraucht, betont Gernot Hartwig, Verkehrsexperte im Bund Naturschutz Bayern. Er ist überzeugt: Jede nicht gebaute Ortsumgehung ist ein Gewinn für die Umwelt.

Hartwig hat den Modellversuch "Verkehrsberuhigung statt Ortsumgehung" mit dem Verkehrsministerium deshalb mit eingefädelt. Er zitiert Zahlen der Universität Wien: Für einen Straßenbau wird viermal mehr Fläche verbraucht, beziehungsweise beeinträchtigt, als nur die asphaltierte Fahrbahn – durch Randbefestigungen, vor allem aber durch weitere Faktoren wie Schadstoffe, Reifenabrieb, Streusalz oder Lärm.

In Bayern derzeit noch viele Umgehungsstraßen geplant

Auch wenn es in jüngster Zeit aufsehenerregende Bürgerentscheide gegen Umgehungsstraßen gab – es sind noch viele neue Ortsumgehungen vorgesehen. 556 Umgehungsstraßen für Staats- und Bundesfernstraßen stehen laut bayerischem Verkehrsministerium derzeit in den Ausbau- und Bedarfsplänen für Bayern. 87 solcher Umgehungen sind ganz konkret in Planung, 14 bereits im Bau.

Könnte das mittelfränkische Unterrödel womöglich für viele der noch geplanten Straßen ein Vorbild sein, wie Flächenverbrauch vermieden werden kann?

Holzkirchen: Mehrheit der Bürger gegen Ortsumgehungen

Ein Besuch im oberbayerischen Holzkirchen. Hier zieht sich eine Bundestraße mitten durch den Ort. Die Verkehrsbelastung ist zum Teil extrem: Pendler und innerörtlicher Verkehr, dazu Ausflügler zwischen München und Alpen.

Eine Mehrheit der Bürger hat im November trotzdem gegen zwei geplante Umgehungsstraßen auf der grünen Wiese gestimmt. Die Frage ist jetzt allerdings: Was sind die Alternativen? Wie können die Anwohner entlastet werden? Stefan Rank und Fred Langer vom Bündnis "Beste Gegend" setzten auf Verkehrsberuhigung plus mehr Bus und Bahn.

Fortschritte bei Bus und Bahn

80 Prozent des Verkehrs in der Ortsmitte seien individueller Ziel- und Binnenverkehr, so Stefan Rank. Das könnte sich ändern, wenn zum Beispiel nicht mehr alle zum S-Bahnhof Holzkirchen als zentralem MVV-Anschluss der Region fahren müssten. Und da tue sich ja schon einiges, freut sich Rank.

"Das Tölzer Land wird angebunden an den MVV, im Miesbacher Landkreis steht das auch bevor, das 49-Euro -Ticket. Das wird uns sicherlich alles helfen, um die Verkehrsmenge zu reduzieren." Stefan Rank, Bündnis "Beste Gegend"

Auch der neue Holzkirchner Rufbus "hoki", letzten September eingeführt, sei ein Erfolgsmodell. Es gebe erste Signale von Nachbargemeinden, sich daran zu beteiligen.

Fred Langer, ebenfalls beim Bündnis "Beste Gegend", fordert außerdem: In Holzkirchen bräuchten Fußgänger und Radfahrer mehr Platz. Es müsse mehr Spaß machen, zu Fuß oder mit dem Fahrrad einzukaufen als mit dem Auto – und es müsse auch schneller gehen. Noch müssen sich die Radler in der Ortsmitte durch Blechlawinen durchschlängeln, laufen Fußgänger ungeschützt direkt neben Lärm und Abgasen.

Forderung: Tempo 30 auch für Bundesstraßen

Langer hofft auf Tempo 30 für die Ortsdurchfahrt. In Bayern bisher ein No-Go für Bundesstraßen wie diese. Die Gemeinde Holzkirchen setzt sich in einem kommunalen Bündnis aber mit dafür ein, Tempo 30 rechtlich einfacher möglich zu machen.

Ohne Verkehrsberuhigung geht es nicht. Davon ist auch die Münchner Stadtplanerin und Präsidentin der Bundesarchitektenkammer Andrea Gebhard überzeugt. Gleichzeitig müsse der Individualverkehr deutlich reduziert werden, fordert Gebhard. Also: Der Schwerlastverkehr muss auf die Schiene, Gemeinden müssen ihre Gewerbegebiete gemeinsam planen, damit sie möglichst wenig zusätzlichen Verkehr produzieren und im Idealfall mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar sind. Dazu viel mehr Vorzeige-Projekte wie der autonome Bus in Bad Birnbach in Niederbayern.

Stadtplanerin: Durchfahrtsstraßen müssen sich dem Ort unterordnen

Damit es aber wirklich ohne neue Ortsumgehungen funktionieren kann, müssen sich die Durchfahrtsstraßen dem Ort unterordnen, fordert die Stadtplanerin. Sie dürften also nicht mehr die kürzeste und vor allem nicht die schnellste Verbindung sein. Ihr Münchner Stadtplanungsbüro sitzt derzeit zum Beispiel über einer Umgestaltung der Ortsdurchfahrt im oberbayerischen Wolfratshausen, wo keine Umgehung möglich ist. Damit werde der Verkehr nicht unbedingt weniger. Aber durch das Langsamfahren entwickle sich ein anderes Miteinander, es sei weniger laut und vor allem weniger gefährlich – lebenswerter also, sagt Andrea Gebhard.

Genau so beschreiben auch die Anwohner im mittelfränkischen Unterrödel das Leben mit ihrer neuen verkehrsberuhigten Ortsdurchfahrt: Der Verkehr ist immer noch da. Immer noch Lärm und Abgase. Aber die Anwohner können nach dem Umbau jetzt besser damit leben.