Flächendeckende Schlaganfall-Versorgung gefährdet

Stroke-Unit für Notfälle

Notarzteinsatz in Gunzenhausen: Das Rettungsteam bringt einen Patienten mit Verdacht auf Hirninfarkt ins Klinikum Altmühlfranken. Alle hier wissen: Für den Patienten zählt jetzt jede Sekunde. Das Klinikum ist für solche Notfälle gerüstet. Es verfügt über eine sogenannte Stroke-Unit, ein auf Schlaganfälle spezialisierte Einheit. Nur Minuten nach seiner Ankunft in der Notaufnahme rollt der Patient bereits ins CT. Das Gerät befindet sich direkt neben dem Schockraum. Blutgerinnsel, Hirnblutung, Veränderungen im Gehirn? Die Untersuchungsergebnisse entscheiden über das weitere Vorgehen, darüber, ob der Patient im eigenen Haus versorgt werden kann oder verlegt werden muss. 95 Prozent der eingelieferten Patienten bleiben.

Netzwerk zu anderen Kliniken

Über das Schlaganfall-Netzwerk steht das Gunzenhausener Krankenhaus in engem Kontakt mit den Zentren in Erlangen, Nürnberg und Bayreuth – so wie die meisten kleineren Kliniken in Franken, die sich keine eigene neurologische Fachabteilung leisten können.

Rund um die Uhr ist dort ein Neurologe erreichbar, der sich per Videokonferenz ins Patientenzimmer schaltet und mit einer Kamera den Patienten in Augenschein nehmen kann. Der Internist vor Ort untersucht nach Anweisung des zugeschalteten Neurologen den Patienten und der Spezialist beobachtet die Untersuchung. Bei Bedarf zoomt er mit der Kamera ganz nah an den Patienten heran. "Die Symptomatik, das Beschwerdebild des Schlaganfalls ist so eindeutig, dass man die Diagnose auch auf die Ferne stellen kann , indem man den Patienten sozusagen über die Kamera untersucht und dann auch die Indikation für die richtige Therapie stellen kann“, erläutert Dr. Heiko Priesmeier das Vorgehen.

Behandlung: wohnortnah und schnell

Seit Jahren schon behandelt das medizinische Fachpersonal in Gunzenhausen erfolgreich betroffene Patienten aus dem südwestlichen Mittelfranken – wohnortnah und vor allem schnell. Die Klinik hält die nötigen Geräte vor, das speziell geschulte Personal, dazu Physio-, Ergo- und Logotherapeuten.

Eine Investition, die bislang von den Kassen auch entsprechend vergütet wurde. Über die sogenannte Komplexpauschale erhielt die Klinik für die derart spezialisierte Schlaganfallversorgung einen Zuschlag, rund 800 Euro bis 1000 Euro pro Patient. Die Schlaganfall-Einheit ist vom medizinischen Dienst der Krankenkassen zertifiziert, erfüllte bislang alle Kriterien, die für die Abrechnung der Komplexbehandlung nötig sind. Dazu gehört auch, dass besonders schwer betroffene Patienten, die das Krankenhaus in Gunzenhausen nicht selbst behandeln kann, innerhalb einer halben Stunde zu einer kooperierenden Spezialklinik gebracht werden müssen. Per Rettungshubschrauber dauert der Patiententransport nach Nürnberg rund 15 Minuten. Auch dieses Kriterium konnte das Klinikum Altmühlfranken bisher gewährleisten.

Fallstrick durch Urteil des Bundessozialgerichts

Doch seit Juni 2018 wackelt das etablierte System. Denn das Bundessozialgericht hat in seinem Urteil den "Begriff" der Transportzeit neu definiert. Bislang galt - nach der Definition des Deutschen Instituts für Medizinische Dokumentation und Information - die Zeit, die der Patient "im Transportmittel“ verbringt.

Doch nach Meinung der Richter beginnt die Frist mit der Entscheidung des behandelnden Arztes, den Patienten zu verlegen und das Transportmittel anzufordern, und endet mit der Übergabe des Patienten an die behandelnde Einheit der kooperierenden Klinik. Wer dies nicht grundsätzlich gewährleisten könne (also rund um die Uhr und unabhängig davon, ob eine Verlegung medizinisch notwendig ist oder nicht), der dürfe grundsätzlich auch die Kodes für die Komplettbehandlung nicht mehr abrechnen.

Bezahlung abhängig von Transportzeit

"30 Minuten sind für uns so nicht zu schaffen“, sagt Jürgen Winter, Vorstand des Klinikums Altmühlfranken und kritisiert, es sei widersinnig, die Bezahlung von Schlaganfallbehandlungen allein an der Transportzeit festzumachen. Denn nur in etwa 5 -7 Prozent der Fälle müsse der Patient verlegt werden. Doch weil die Klinik dieses eine Kriterium nun nicht mehr erfülle, würde in Zukunft die Zusatzvergütung für die Behandlung durch die spezialisierte Einheit auch in allen anderen Fällen komplett vorenthalten.

Und nicht nur das. "Es gibt bereits die erste Forderung einer Krankenkasse, die sagt, sie möchte für die letzten vier Jahre Geld wiederhaben. Und wenn eine Kasse das macht, ist zu erwarten, dass die anderen das auch tun werden. Das heißt, dass uns etwa 600.000 Euro derzeit wieder genommen werden könnten, falls es da keine Revision des Urteils gibt oder durch den Gesetzgeber klare andere Vorgaben gemacht werden“, so Jürgen Winter weiter.

Drohende Rückzahlung an Krankenkassen

Die Krankenkasse beruft sich darauf, an die höchstrichterliche Rechtsprechung gebunden zu sein. Zudem seien die Versicherer "zu einem wirtschaftlichen Umgang mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln der Beitragszahler verpflichtet", erklärt eine Sprecherin dem Bayerischen Rundfunk auf Nachfrage und mahnt zur sachlichen Diskussion. "Klare und eindeutige Abrechnungsvoraussetzungen" trügen dazu bei.

Auslöser für das Urteil war die Klage eines Krankenhauses in der Eifel, das Schlaganfallpatienten in einer spezialisierten Einheit behandelt hatte. Verschiedene Krankenkassen weigerten sich jedoch, die dafür abgerechnete Komplexpauschale voll zu vergüten. Begründung: Das Krankenhaus könne die Transportfrist nicht einhalten. Das Krankenhaus klagte, doch das Bundessozialgericht gab den Krankenkassen Recht.

Huml springt den Krankenhäusern zur Seite

Die Bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml springt den Krankenhäusern zur Seite. "Mit Sorge", so erklärt sie dem Bayerischen Rundfunk gegenüber schriftlich, habe sie das Urteil zur Kenntnis genommen. Die Folgen seien nicht akzeptabel. "Mit aller Kraft" will sich die Medizinerin dafür einsetzen, dass die "im Freistaat bestehende qualitativ hochwertige Schlaganfallversorgung erhalten bleibt" und hat bei Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bereits um eine Änderung der entsprechenden Kodes im Kriterienkatalog gebeten. Denn das Urteil trifft nicht nur die finanziell oft schwer gebeutelten kleinen Krankenhäuser in ländlichen Regionen. Auch für Kliniken in Ballungsräumen könnte es künftig schwierig werden, das Zeitkriterium zu erfüllen und die Schlaganfallbehandlungen dann entsprechend abzurechnen.

Klinikum Altmühlfranken hält an Schlaganfallversorgung fest

Aus medizinischer Sicht wäre es sinnvoll und geboten, das Kriterium "Transportzeit" komplett aus dem Abrechnungskatalog zu entfernen, meint Dr. Heiko Priesmeier. Denn je weiter der Weg zur neurologischen Spezialklinik, um so eher profitiere der Patient in ländlichen Regionen von den Stroke-Units der kleinen Kliniken, weil die rettende Therapie vor Ort in den allermeisten Fällen viel schneller eingeleitet werden könne.

Wenn sich in Zukunft Einrichtungen aus der Versorgung zurückzögen und alle Fälle in die großen Zentren transportiert werden müssten, könnte die Hilfe für viele Patienten zu spät kommen. Deshalb will das Klinikum Altmühlfranken auch weiterhin an der Schlaganfallversorgung festhalten – dem Urteil und allen drohenden finanziellen Konsequenzen zum Trotz. Vorerst jedenfalls.