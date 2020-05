Corona: Fitness- und Tanzstudios warten auf Lockerungen

An den 16. März dieses Jahres kann sich Markus Giegold noch sehr gut erinnern, denn ab diesem Tag musste der Fitness-Studio-Betreiber nach und nach seine zwölf Filialen in Bayern schließen. Seitdem sind die Türen zu.

Fitnessbetreiber in Existenz bedroht

Für alle der gut insgesamt 1.500 Studios im Freistaat sei das eine wirtschaftliche Katastrophe, sagt Giegold. Denn in seiner Branche gebe es kaum Einspar-Potenzial. Schließlich biete sie ja nur Dienstleistungen an, und keine Waren – wie etwa der Handel. Die Mietkosten für die Objekte laufen alle weiter, so Giegold und die Fitness-Studios hätten hohe Investitionsabschreibungen. Außerdem könne man nur bei einem Teil der Mitarbeiter auf das Kurzarbeitergeld zurückgreifen, nämlich bei den Trainern.

Fitness-Branche fühlt sich diffamiert

Bis vor kurzem sei die Fitness-Branche als gesundheitsrelevanter Bereich gesehen worden, jetzt gelte man als Virenschleuder, ärgert sich auch Ralph Scholz, der Präsident des Industrieverbands für Fitness und Gesundheit im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Auch Markus Giegold, der Fitness-Studio-Betreiber vermisst in der Corona-Krise die Wertschätzung für sein Gewerbe. Immerhin seien 14 Prozent der Bevölkerung, laut Giegold, Mitglied in einem Fitness-Studio.

Mittlerweile hat der Verband für Fitness und Gesundheit ein Konzept entwickelt, wie die Hygiene- und Abstandsregeln in den Studios eingehalten werden können. Dazu gehören Desinfektionspläne, Trennwände und eine Trainingsapp, falls Kunden den Kontakt mit einem echten Trainer noch vermeiden wollen. Ein offizielles Signal von der Politik wie es weitergehen soll fehlt immer noch.

Alles zum Coronavirus auf den BR24-Sonderseiten

Tanz-Sport fühlt sich benachteiligt

Das Gleiche gilt für den Tanzsport in Bayern, klagt Verbands-Präsident, Rudolf Meindl. Er fühlt sich an den Rand gedrängt. Große Hoffnungen hatte er in einen Auftritt von Innen- und Sportminister Joachim Herrmann (CSU) in einer Corona-Sondersendung des BR Fernsehens gesetzt. Seine Äußerungen seien aber sehr deprimierend gewesen, so Meindl. Denn jetzt seien erstmal die Outdoor-Sportarten dran, es komme ja der Sommer und das schöne Wetter für die Sportarten, die man im Freien machen kann.

Keine Antwort vom Minister

Auf einen offenen Brief an den Innenminister habe dieser nicht geantwortet, sagt Meindl. Täglich bekommt der Präsident Mails, Anrufe und Briefe, wann die Tanzclubs wieder öffnen dürften, wann endlich wieder getanzt werden dürfe, erzählt er. Neben dem sportlichen Aspekt für die Leistungs- und Breitensportler gehe es vielen Clubs um ihre Existenz und hauptberufliche Trainer verdienten keinen Cent.

Meindl wünscht sich einen Hinweis aus der Politik, wie es weitergehen soll. Schließlich lägen Konzepte vom Deutschen Tanzsportverband vor, die man umsetzen könne. Weil sehr viele Mitglieder, die Paartanz machen, auch privat liiert seien, so Meindl, könnte man "jetzt schon in Teilen den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen. (…. ) Wir haben die Konzepte, aber die Konzepte liest niemand".

Technoclubs und Diskotheken droht die Pleite

Seit neun Wochen wird auch im Harry Klein nicht mehr getanzt. Einem Technoclub in der Münchner Innenstadt. Das bedeutet, neun Wochen keine Umsätze. David Süß, einer der Betreiber und zugleich aktiv im bayerischen Hotel- und Gaststättenverband, weiß, dass viele Clubs und Kneipen finanziell nicht mehr lange durchhalten können. Ihnen fehlt die Perspektive.

"Die Getränkegeprägten, die leben davon, dass die Menschen zusammen im Raum sind, zusammen tanzen. Wenn ich jetzt den Betrieb Harry Klein nehme: wir sind zugelassen für 267 Gäste, wir dürften im Augenblick 13 Leute reinlassen. Und das ist, glaub ich, ersichtlich, dass das wirtschaftlich keinen Sinn macht." David Süß, Gastronom

Hoffnung gibt es aktuell wenig. Das bayerische Wirtschaftsministerium teilt dem BR mit: erst würden Erfahrungen aus der wiedereröffneten Gastronomie gesammelt, bevor man weitere Schritte plane, aber man arbeite an weiteren Plänen. Auch die Fitness-Begeisterten und die Tänzer müssen sich wohl weiter gedulden.