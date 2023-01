Fit bleiben mit Eislauf: Das geht auch mit über 90 Jahren

Der 93-jährige Franz war Eistänzer

Franz Maier bewegt sich mit seinen 93 Jahren immer noch so schnell und geschickt auf dem Eis, als hätte er nie was anderes gemacht. Und so war es letztlich ja auch. Der gebürtige Münchner war nie in einem Verein. Er habe das Eislaufen quasi auf der Straße gelernt, erzählt er, und auf dem Nymphenburger Kanal. Da habe man wunderbar fahren können. Auch Abendläufe habe es da gegeben, mit Tanz und Musik und da sei er praktisch eisläuferisch groß geworden.

Später, als er nach Nürnberg gekommen sei, habe er eine Dame aus dem Nürnberger Eiskunstlauf-Verein kennengelernt und mit ihr dann auch internationalen Eistanz trainiert. Einiges davon beherrscht er heute noch. Ein Leben ohne Eislaufen kann sich der 93-jährige überhaupt nicht vorstellen. Deshalb ist er auch jede Woche beim Senioren-Eislauf dabei.

Nach dem Eislaufen ist vor dem Eislaufen

Unterdessen sitzen Franz Schmidt, seine Lebensgefährtin Erika Wieser und einige andere noch immer in der Umkleide. Sie schauen sich Fotos von früher an und schwelgen in schönen Erinnerungen. Ab und zu wird laut gelacht, über die Figuren, die man auf dem Eis schon gedreht hat. Entspannter Ausklang eines sportlichen Tages. Und schon nächste Woche heißt es wieder: Schlittschuhe schnüren und mit den anderen drauf, auf`s Eis.