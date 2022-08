Fischzüchter schlagen Alarm: Otter plündern Teiche

Der Fischotter sorgt bei den Teichwirten im Landkreis Wunsiedel für massive Schäden und bedroht die Existenz der traditionellen Fischwirtschaft. Das ist das Ergebnis einer Befragung von Teichwirten im Fichtelgebirge, die das Landratsamt Wunsiedel im Frühjahr durchgeführt hatte. Etwa drei Viertel der Befragten haben demnach hohe Schäden durch den Otter gemeldet. Im Schnitt verlieren sie rund 73 Prozent ihrer Fischbestände an den Fischotter. Zwei Drittel der Teichwirte haben aus diesem Grund die Bewirtschaftung ihrer Gewässer reduziert oder ganz aufgegeben.

Landrat von Wunsiedel: "Fischerei ist Teil unserer Kultur"

Vor diesem Hintergrund trafen sich vergangene Woche im Rahmen einer Regionalkonferenz in Wunsiedel unter anderem Umweltminister Thorsten Glauber (FW), zahlreiche Fischerei-Interessenvertreter sowie Mitarbeiter der Naturschutzbehörden und des Landwirtschaftsministeriums, um Lösungen zu diskutieren. Alle Teilnehmer waren sich darin einig, dass gehandelt werden müsse.

"Die Fischerei ist ein wertvoller Teil unserer Kultur und unserer Heimat. Artenschutz ist wichtig und richtig, darf aber nicht zur Vernichtung der Fischerei und Teichwirtschaft in der Region führen." Wunsiedels Landrat Peter Berek (CSU)

Fischotter steht auf der Roten Liste

Nun geht es um die Art und Weise, wie auf die Verbreitung des Fischotters reagiert wird. Der bis zu 90 Zentimeter lange Otter steht auf der Roten Liste der gefährdeten Tierarten und gilt als vom Aussterben bedroht, was einen besonders strengen Schutzstatus nach sich zieht. Das Landwirtschaftsministerium will in Zusammenarbeit mit dem Umweltministerium konkrete Schritte und Möglichkeiten ausarbeiten.

Bisher wird den fischwirtschaftlichen Betrieben ein Teil der durch den Fischotter verursachten Schäden ausgeglichen. Das Landwirtschaftsministerium will damit zum Erhalt der Betriebe beitragen, die andernorts gerade mit der Hitze zu kämpfen haben. Zum Fischotter-Managementplan des Ministeriums gehören zudem fachliche Hilfe durch sogenannte Otter-Berater und die Förderung des Baus von Abwehrzäunen.