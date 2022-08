Fischzuchten im Allgäu leiden unter Wassermangel und Hitze

Fischzüchter schlagen wegen der anhaltenden Trockenheit Alarm: Das Wasser für Zuchtteiche, die meist aus Bächen oder direkt aus Quellen gespeist werden, wird laut Forellenzüchter Oliver Fricke aus Legau immer weniger und immer wärmer: "Wir konzentrieren das restliche Wasser jetzt schon auf wenige Weiher und mit technischer Belüftung versuchen wir, Sauerstoff einzutragen, um größere Schäden zu vermeiden", sagte er BR24.

Die sogenannten Salmoniden - das ist die Familie, zu der auch die Gattung der Forelle gehört - haben hohe Ansprüche: Dreimal so viel frisches Quellwasser, wie der jeweilige Teich fasst, muss jeden Tag hindurchfließen, damit Temperatur und Sauerstoffgehalt stimmen.

Wasser soll nicht mehr so schnell abfließen

Fallende Wasserstände betreffen nahezu alle Zuchtteiche und natürlichen Gewässer im Allgäu und in Schwaben. Dem dürfe man nicht tatenlos zusehen, fordert der Geschäftsführer des schwäbischen Fischereiverbands Ulrich Krafczyk. "Man müsste schauen, dass das Wasser in der Fläche zurückgehalten wird. Wir haben immer noch viele Entwässerungsgräben und Drainagesysteme in der Landwirtschaft und dadurch fließt das Wasser zu schnell ab", sagte er gegenüber BR24. Wenn mehr Wasser stattdessen versickern würde, könnte sich auch wieder mehr Grundwasser bilden.

Regenwasser muss versickern können

Abhilfe könne eine andere Form der Bodenbewirtschaftung schaffen, sagt der Leiter des Wasserwirtschaftsamts Kempten, Karl Schindele. Man müsse Möglichkeiten schaffen, dass Regenwasser versickern kann. Dazu zähle einerseits, eine weitere Flächenversiegelung zu minimieren. Außerdem müssen Flussbetten aufgeweitet, Auwälder und Überschwemmungsflächen wieder an die Ufer angebunden werden, wie etwa an der Östlichen Günz bei Lauben. Hier hat das Wasserwirtschaftsamt Kempten für den einst begradigten Bach ein neues, verschlängeltes und breites Bett mit Flach abfallenden Ufern geschaffen.

"Wir versuchen überall, wo wir Flächen bekommen, wieder zu renaturieren, damit die Fließgewässer mehr Platz haben. Je mehr Platz sie haben, umso mehr Wasser kann zurückgehalten werden und kann versickern", sagte Schindele BR24.

Fischzüchter ruft zum Wassersparen auf

Solche Maßnahmen flächendeckend umzusetzen, ist jedoch eine Jahrhundertaufgabe. Für Forellenzüchter Oliver Fricke tickt derweil die Uhr: "Wenn es einen nassen, feuchten Winter gibt, dann können wir ein bisschen was aufholen, andernfalls sieht es relativ schlecht aus." Jeder könne aber auch etwas dafür tun, dass die Grundwasserpegel "nicht ganz so drastisch absinken", meint Fricke: "Die Bevölkerung sollte mit dem Wasser sorgsam umgehen, also nicht unbedingt im Hochsommer jeden Tag den Rasen gießen oder das Auto waschen." Die Forellen und der Züchter hätten es bitter nötig.