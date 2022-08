Fischwirte bangen um ihre Karpfen

Peter Oberle, 27 Jahre alt ist Fischwirt und arbeitet im Betrieb seiner Familie im Erlanger Gemeindeteil Kosbach mit. Seit über 350 Jahren betreibt die Familie auf 100 Hektar verschiedene Fischweiher. In diesem Jahr aber ist alles anders: Einige Weiher müssen früher abgefischt werden als sonst, denn die hohen Temperaturen und der Wassermangel machen den Fischen zu schaffen.

"Wir haben seit April praktisch keinen Regen gehabt. In jedem unserer Weiher fehlt das Wasser, da wir vor allem mit Regenwasser unsere Weiher speisen." Peter Oberle, Fischwirt Kosbach bei Erlangen

Durch die niedrigen Pegelstände haben es Kormorane und Fischreiher deutlich leichter, die Karpfen im seichten Wasser zu fressen. Außerdem sinkt durch die hohen Temperaturen auch der Sauerstoffgehalt in den Teichen. Der Familienbetrieb musste deshalb schon mit elektrischen Lüftern dafür sorgen, dass die Karpfen mit ausreichend Sauerstoff versorgt werden und das kostet unter anderem teuren Strom. Man habe mehrere Strom-Aggregate aufgebaut gehabt, doch die seien nach einer Zeit kaputt gegangen. Jetzt hat man über mehrere hundert Meter Stromkabel gelegt, so der Fischwirt.

30 Prozent weniger Ertrag

Dass ein Teil der Weiher schon im August abgefischt wird, sei nichts Ungewöhnliches sagt Peter Oberle, denn im Ort findet im August immer die "Karpfen-Kerwa" (Kirchweih) statt, da werde der Karpfen natürlich angeboten. Allerdings müssten in diesem Jahr noch weitere Weiher abgefischt werden, da die Pegelstände einfach zu niedrig seien. Rund 30 Prozent weniger Ertrag bei den Karpfen haben die Mitarbeitenden des Betriebs am Vormittag aus einem Weiher gezogen. Damit habe er zwar gerechnet, so Peter Oberle, schön sei es trotzdem nicht. Er geht davon aus, dass auch bei den anderen Weihern weniger Fische zur Verfügung stehen als sonst.

Kein Einzelfall - viele Teichwirte kämpfen

Tobias Küblböck, stellvertretender Leiter der Außenstelle für Karpfenteichwirtschaft der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft, weiß, dass auch andere Teichwirte mit der derzeitigen Situation zu kämpfen haben und deshalb bereits jetzt mit dem Abfischen begonnen haben.

"Die Teichwirte bangen sehr, ob ein stärkerer Niederschlag die Verdunstungsverluste der letzten Zeit noch etwas auffangen kann." Tobias Küblböck, stellvertretender Leiter der Außenstelle für Karpfenteichwirtschaft der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft

Erst in den kommenden Wochen könne man sicher sagen, ob mit größeren Verlusten gerechnet werden muss. Sicher sei aber, dass der Karpfen in diesem Jahr ein knappes Gut werden wird. Im Frühjahr habe es weniger Satzfische gegeben, also Karpfen-Nachwuchs, weshalb es auch weniger Karpfen bei der Ernte geben wird in dieser Saison.

Photovoltaikanlage als Schutz?

Um die Verdunstung in ihren Teichen zu stoppen, hat Fischwirt Peter Oberle bereits darüber nachgedacht, großflächig Photovoltaikanlagen auf die Teiche zu bauen. Diese würden einerseits Schatten spenden und so die Verdunstung reduzieren. Es könnte so bis zu 15 Prozent mehr Ertrag erwirtschaftet werden, hofft der Fischwirt. Außerdem müssten keine neuen Flächen versiegelt werden und es würde nachhaltig Strom produziert werden.

Peter Oberle rechnet auf jeden Fall damit, dass es in diesem Jahr weniger Karpfen gegeben wird, auch in den anderen Teichen des Familienbetriebs. Wie hoch genau die Verluste ausfallen, lasse sich aber erst am Ende der Saison sicher sagen.