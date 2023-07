Fischsterben in Inn-Nebenfluss: Behörden nehmen Proben

Nachdem am Sonntag 150.000 Liter Gülle in den Bach Antiesen nahe der bayerisch-österreichischen Grenze geflossen und Hunderte Fische gestorben sind, nehmen an diesem Donnerstag Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamts Deggendorf Proben auf deutscher Seite. Die Antiesen fließt in der Nähe von Suben in den Inn.

Zum Artikel: Großer Wunsch nach mehr Naturschutz am Inn

Verunreinigung im Inn kaum nachzuweisen

Die Proben werden oberhalb der Bachmündung und auf Höhe Schärding/Neuhaus am Inn genommen, teilt das Wasserwirtschaftsamt auf BR-Anfrage mit. Es sei laut Amt allerdings nicht damit zu rechnen, dass im Inn von der Verunreinigung noch etwas nachzuweisen sei. Dafür führe der Inn zu viel Wasser.

Auswirkungen hat das Fischsterben sicher auf den Bezirksfischereiverein Passau und Umgebung. Die Fischer haben ein 16 Kilometer langes Stück auf der Antiesen gepachtet. Dieser Abschnitt ist nach eigenen Angaben vor allem bei Fliegen-Fischern beliebt.

Ökosystem auf Jahre geschädigt

Am Wochenende war es bei einer Güllegrube im oberösterreichischen Eberschwang zu einem technischen Defekt gekommen. Wie die Polizei mitteilt, liefen daraufhin am Sonntag 150.000 Gülle in einen Bach, der in die Antiesen fließt. Die Folge: ein großes Fischsterben.

Gülle kann im Gegensatz zu Motoröl nicht gebunden werden, weil sie sich mit Wasser vermengt. Laut ORF dürfte das Ökosystem durch den Gülleaustritt zum großen Teil auf Jahre zerstört sein.