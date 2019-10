Fischsterben im Sonnensee war "totaler Unglücksfall"

Das Wasser im Sonnensee in Flachslanden im Landkreis Ansbach ist abgelassen worden - mit fatalen Folgen: Dort verendeten Tausende Fische und Muscheln im See. Die Polizei in Ansbach schätzt ihre Zahl auf mehr als 10.000.

Helfer wurden überrascht

Die Helfer seien beim Abfischen des Sonnensees von der enormen Menge der Weißfische im See total überrascht worden. Alle Fische hätten nicht geborgen werden können. Das hat auch Fischexperte Martin Oberle vom Bayerischen Landwirtschaftsministerium dem Bayerischen Rundfunk bestätigt.

Unkalkulierte Fischvermehrung

Auch bei aller vorgeschriebenen Vorkehrung und Planung beim Abfischen könne es zu nicht gewollter und unkalkulierbarer Vermehrung von Weißfisch durch Eintrag in den See gekommen sein. Dadurch könne es trotz aller Vorkehrungen zu unvermeidbaren Fischverlusten kommen, so Oberle weiter. Die unkalkulierbare Vermehrung der Weißfische hat offenbar zu dem nun eingetretenen "totalen Unglücksfall" geführt.

Polizei ermittelt

Dennoch ermittelt die Polizeiinspektion Ansbach wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Derzeit wird geprüft, wer für das Ablassens des Sonnensees verantwortlich war, sagte ein Polizeisprecher dem BR.