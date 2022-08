Fischsterben im Chamb: Ermittlungen gehen weiter

Nach einem größeren Fischsterben im Fluss Chamb unterhalb des Drachensees bei Furth im Wald laufen die Ermittlungen der Polizei zur Ursache. Aus einem etwa zwei Kilometer langen Abschnitt waren in den vergangenen Tagen etwa 500 Kilogramm tote Fische geholt worden. Das teilte das Wasserwirtschaftsamt Regensburg mit. Demnach könnten sie erstickt sein. Zudem hatte sich auf dem Wasser Schaum gebildet.

Weniger Wasserzufluss wegen technischem Defekt

Am frühen Donnerstagmorgen (11.08.) war an einer Wasserkraftanlage am Drachensee eine Turbine ausgefallen. Dadurch sank die abgegebene Wassermenge aus dem Drachensee in den Chamb von 300 Liter pro Sekunde auf etwa 200 Liter pro Sekunde.

Außerdem stellten die Verantwortlichen eine niedrige Sauerstoffsättigung und einen hohen Anteil an Biomasse im Wasser fest. Grund hierfür sind laut dem Wasserwirtschaftsamt hauptsächlich Blaualgen, die sich im Wasser abbauen. Auch die Ammonium-Werte sind erhöht, heißt es.

Zum Artikel: Starkes Algenwachstum im Fluss Cham und im Drachensee

Nachbesserung bei Steuerung des Kraftwerks

Weniger Wasserzufluss in den Chamb in Kombination mit einem niedrigen Sauerstoffwert "kann bei den bereits durch den Hitzesommer gestressten Fischen zum Erstickungstod führen", so das Wasserwirtschaftsamt. Hinweise auf eine Gewässerverunreinigung gebe es nicht, sagte ein Sprecher der Polizei Furth im Wald. Unter den toten Fischen sind unter anderem Aale, Brachsen, Welse, Zander und Nasen.

Die Störung an der Wasserkraftanlage sei nach etwa zwei Stunden behoben worden. Außerdem sei die Steuerung an der Anlage angepasst worden, um solche Turbinenausfälle in Zukunft verhindern zu können, sagte ein Sprecher des Wasserwirtschaftsamts dem BR. Eine nachhaltige Schädigung des Gewässers liege nach dem aktuellen Kenntnisstand nicht vor. Weitere Messungen sind geplant.