Fischotter schützen, trotz vieler Schäden?

Die Regierung der Oberpfalz hat beschlossen, dass Fischotter dieses Jahr erstmals aus Gewässern "entnommen" werden dürfen - also lebend gefangen und dann getötet. Obwohl der Fischotter ein streng geschütztes Tier ist. Aber den Teichwirten macht er zusehends Probleme. Ein großer Konflikt zwischen Artenschutz, Naturschutz und Teichwirtschaft - vor allem in der Oberpfalz.

Fischotter-Management in der Oberpfalz

Ein Fischotter kann bis zu zwölf Kilogramm wiegen und bis zu 90 Zentimeter groß werden. Dementsprechende frisst er: Ein Tier braucht etwa ein Kilogramm Fisch am Tag und die holt es sich aus den Teichen. Zum Leidwesen der Teichbesitzer. Der Fischotter ist seit 1968 in Deutschland streng geschützt.

Seit 2013 gibt es in Bayern einen Fischotter-Management-Plan. Der beinhaltet bessere Beratung der Teichwirte und Zäune um die Teiche. In der Oberpfalz gibt es allerdings 10.000 Hektar Teichfläche. Das einzuzäunen sei utopisch, sagen Experten.

Fischotter existenzbedrohend für Teichwirt

In einem Teich mit 450 Karpfen nimmt sich der Otter etwa 60 Prozent, sagt Teichbesitzer Franz Kühn aus der Nähe von Waldsassen. Das sei existenzbedrohend für ihn. Das Problem: der Otter hat keine natürlichen Feinde. Er frisst alles, was ihm unter die Schnauze kommt. Jetzt im Frühjahr lässt er sich Krebse schmecken. Der Moorfrosch kommt inzwischen fast nicht mehr vor in der Region. Kaum noch Enten, berichtet der Teichwirt.