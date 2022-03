Fischotter im Fichtelgebirge: Landkreise befragen Teichwirte

In den Weihern im Fichtelgebirge schrumpfen die Fischbestände. Was viele Fisch- und Teichwirte mit großer Sorge betrachten, könnte aus Naturschutz-Perspektive ein gutes Zeichen sein - denn möglicherweise leben wieder mehr der fast ausgestorbenen Fischotter in der Region.

Große Befragung der Landkreise unter Teichwirten

Die Landkreise Wunsiedel und Tirschenreuth wollen jetzt genauer wissen, wie es um die Otter-Population in der Region bestellt ist. Aufschluss soll eine groß angelegte Befragung der Fisch- und Teichwirte geben.

Per Post werden sie demnächst einen entsprechenden Fragebogen erhalten. Die Schreiben gingen auch an Besitzer von Fließgewässern in der Region. Später sollen die so erhobenen Daten einem zertifizierten Otter-Berater zur Auswertung verfügbar gemacht werden.

Fischotter gelten als bedrohte Tierart

Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde der Fischotter wegen seines Fells gejagt und galt auch im Fichtelgebirge als nahezu ausgestorben. Die Deutsche Wildtierstiftung stuft den großen Marder aktuell auf Stufe drei von vier und damit als bedrohte Tierart ein.