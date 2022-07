Fischertag Memmingen: Zum ersten Mal nimmt eine Frau teil

Artikel mit Audio-Inhalten

Am Ausfischen des Stadtbachs in Memmingen wird am Samstag zum ersten Mal eine Frau teilnehmen. Der Fischertagsverein hatte das lange abgelehnt, doch Christiane Renz hatte sich die Teilnahme an der Traditionsveranstaltung vor Gericht erkämpft.