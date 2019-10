Fischerntewoche startet in Dinkelsbühl

Herbstzeit ist Erntezeit, in mehrerer Hinsicht: Die 34. Fischerntewoche in Dinkelsbühl startet mit einer Auftaktveranstaltung der Teichgenossenschaft im Landkreis Ansbach. Ab Samstag werden dann verschiedene Weiher in der Region abgefischt. Während der Fischerntewoche bieten zahlreiche Aussteller am Dinkelsbühler Fischmarkt verschiedene Süßwasserfische und Räucherfisch an.

Fisch- und Bauernmarkt

Auf dem Programm stehen außerdem Ausstellungen, Vorträge, Wanderungen und Kochkurse. Neben dem Fischmarkt findet in der Woche der regionale Bauernmarkt am Weinmarkt statt und bietet ein erweitertes Angebot an regionalen Produkten. Der Dinkelsbühler Raum zählt laut Veranstaltern zu den großen Teichgebieten in Bayern. Die Fischerntewoche enden heuer am 3. November, der Fischmarkt hat täglich von 10-18 Uhr geöffnet.