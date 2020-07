Tourismus vs. Naturschutz: Kanuverbot auf dem Schwarzen Regen

Ab Dienstag dürfen auf dem Schwarzen Regen, einem idyllischen Fluss im Bayerischen Wald, bis auf Weiteres keine gewerblichen Kanufahrten mehr stattfinden. Das hat der Bezirksfischereiverein Viechtach bekannt gegeben, der jetzt in dieser Sache vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof Recht bekommen hatte.

Weniger Fische durch Kanufahrten?

Beim Verwaltungsgericht Regensburg waren die Fischer vor einigen Monaten noch mit ihrer Klage gegen die Kanus auf dem Fluss gescheitert, in zweiter Instanz gelang es ihnen nun. Dem Schutz der Natur, der Pflanzen und Tiere am Schwarzen Regen wurden vom Gericht höhere Rechte eingeräumt als der gewerblichen Nutzung, sagte Johann Kraus, der Vorsitzende des Fischereiverbands Viechtach. Das Urteil sei ein Sieg gegen "Ballermann am Schwarzen Regen". Seit Jahren seien im Sommer viel zu viele Kanufahrer auf dem idyllischen Fluss unterwegs. Sie machen Lärm, trinken Alkohol, landen teilweise an verbotenen Stellen, schimpft Kraus. Der Verband vermutet auch, dass die Fischbestände zurückgehen, weil die Tiere durch die Boote immer wieder aufgeschreckt würden.

Rechtsstreit geht weiter

Der Streit zwischen Kanuverleihern und Fischern am Schwarzen Regen läuft seit über einem Jahr. Er dürfte auch nach der aktuellen Gerichtsentscheidung nicht ausgestanden sein. Das Münchner Urteil ist nur eine Zwischenentscheidung, auch wenn sie jetzt erst einmal Gültigkeit hat. In der Hauptsache muss sich nun wieder das Verwaltungsgericht Regensburg mit den Bootfahrgenehmigungen des Landratsamtes Regen für die Kanus auf dem Fluss befassen.