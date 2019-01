Fischer gegen Isar-Renaturierung

Die Renaturierung der Isar im Landkreis Dingolfing-Landau ist eigentlich ein unumstrittenes Projekt: Der teils noch kanalartige Abschnitt zwischen Loiching und Ettling soll auf etwa 20 Kilometern Länge wieder naturnaher gestaltet werden. Geplant sind ein für die Öffentlichkeit zugänglicher Strand, kleine unberührte Inseln und mäandernde Altwasserarme mit einer reduzierten Fließgeschwindigkeit.

Steht das 6,4 Millionen-Projekt auf der Kippe?

Bei Landau fürchtet aber jetzt der Kreisfischereiverein im Zusammenhang mit der Isar-Renaturierung um seine Fischereirechte. Im schlimmsten Fall könnte das gesamte 6,4 Millionen Euro teure Vorhaben dadurch gestoppt werden.

In der Nähe von Landau fließt die Isar noch ziemlich schnell: ein begradigter Flusslauf mit steil ansteigendem Hochufer. Das soll sich bald ändern. Das Renaturierungsprojekt sieht hier eine Ausleitung vor, die etwa ein Drittel des Isarwassers mitnehmen und so einen neuen Seitenarm schaffen würde, inklusive einer kleinen Halbinsel.

Für die Fische wäre das eine Ruhezone, also ein großer Vorteil. Das sieht auch Michael Kreiner so. Er ist der Vorsitzende des Kreisfischereivereins Landau und vertritt rund 800 Mitglieder. Die Renaturierung der Isar begrüßt er ausdrücklich. Aber der neue Seitenarm, der hier entstehen würde, macht ihm Magenschmerzen. Denn der teilweise neue Flusslauf würde durch ein Gebiet führen, wo es früher einmal einen Mühlbach gab. Der Bachlauf ist zwar schon seit Jahrzehnten trockengelegt, aber die Fischereirechte in diesem Bereich gelten noch immer und die gehören einem Privatmann, der mit dem Fischereiverein nichts zu tun hat. Deshalb macht sich Michael Kreiner Sorgen:

"Wenn der neue Seitenarm ein Drittel des Wassers wegnimmt, dann verlieren wir ein Drittel unserer Fischereirechte. Wir verkaufen an unsere Mitglieder Jahreskarten zum Preis von 180 Euro. Wenn wir dann ein Drittel weniger verkaufen, würde das für uns einen Verlust von ich schätze mal so um die 200.000 Euro bedeuten." Michael Kreiner, Vorsitzender des Kreisfischereivereins Landau

Problem: Privatmann hätte Fischereirechte im neuen Gebiet

Keine Kleinigkeit für einen gemeinnützigen Ortsverein. Michael Kreiner ist deshalb sauer auf die Behörden. Erst beim Erörterungstermin Ende Dezember wurde bekannt, dass ein Privatmann in dem neuen Planungsgebiet die Fischereirechte besitzt. "Da hätte man auch mal im Vorfeld recherchieren können, was eine Veränderung des Flusslaufs für Konsequenzen mit sich bringt," findet der Vereinsvorsitzende.

Das Landratsamt Dingolfing-Landau wurde von der Entwicklung kalt erwischt. Niemand hatte hier damit gerechnet, dass auf dem seit Jahrzehnten trockengelegten Gebiet noch alte Fischereirechte liegen könnten. Ein einmaliger Vorgang, den Pressesprecher Johann Kerscher, der seit 40 Jahren bei der Behörde arbeitet, so auch noch nicht erlebt hat.

Kreisfischereiverein Landau müsste mit Teil-Enteignung rechnen

Mittlerweile hat das Landratsamt die Angaben des privaten Rechteinhabers überprüft und bestätigt. Der Kreisfischereiverein Landau müsste also tatsächlich mit einer Teil-Enteignung rechnen. Jetzt fürchtet die Behörde, dass die Fischer das gesamte Vorhaben mit rechtlichen Eingaben verzögern oder sogar verhindern könnten, sagt Kerscher:

"Das wäre für die Umwelt, den Fischbestand und die Öffentlichkeit ein großer Verlust, wenn dieses für alle Seiten vorteilhafte Projekt kurz vor der Umsetzung wieder beerdigt werden müsste. Wir wollen deshalb die Frage der Fischereirechte von dem Planungsverfahren abtrennen und erst im Anschluss gerichtlich klären lassen." Johann Kerscher, Pressesprecher Landratsamt Dingolfing-Landau

Fall könnte zu Präzedenzfall werden

Das Landratsamt hofft, dass so im Sommer das Planungsverfahren abgeschlossen werden kann. Für Herbst 2019 oder Frühjahr 2020 ist bereits der Baubeginn der Renaturierungsmaßnahmen angesetzt. Eine interessante juristische Situation; der Fall der Flusslaufverschiebung bei Landau könnte zu einem Präzedenzfall werden.

Aber vielleicht wird die Streitfrage der Fischereirechte nicht erst in der höchstmöglichen richterlichen Instanz und damit auf dem Klageweg entschieden. Denn die Fischer sind sich der positiven Auswirkungen, die das EU-geförderte Life-Projekt mit sich bringt, bewusst. Jetzt gilt es, abzuwägen zwischen persönlichen Interessen und dem Wohl der Allgemeinheit und der Umwelt. Darauf angesprochen, verzieht Michael Kreiner das Gesicht:

"Ich habe wirklich Magenschmerzen bei der Sache. Wir müssen uns jetzt erst mal rechtlich beraten lassen. Aber wenn es hart auf hart kommt und das ganze Renaturierungsprojekt auf der Kippe steht, würden wir wohl notfalls auch einen Teil unserer Rechte opfern, um nicht etwas zu gefährden, was für uns alle in der Region sehr positiv ist. " Michael Kreiner, Vorsitzender des Kreisfischereivereins Landau

Keine Konfrontation um jeden Preis

Die Zeichen stehen also nicht auf Konfrontation um jeden Preis und die Chancen damit ganz gut, dass sich alle Beteiligten noch mal zusammensetzen und eine Lösung finden. Spätestens bis zum Sommer zum Ende des Planfeststellungsverfahrens muss in Landau eine Entscheidung fallen, denn die EU-Fördermittel sind nur für einen begrenzten Zeitraum abrufbar.