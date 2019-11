Fischer bekommt Sonderpreis des Kulturpreises Bayern

Der Kabarettist Ottfried Fischer erhält den diesjährigen Sonderpreis des Kulturpreises Bayern für sein Lebenswerk. Das hat Kunstminister Bernd Sibler (CSU) am Sonntag mitgeteilt.

Ottfried Fischer sei dem Publikum im ganzen deutschsprachigen Raum seit Jahrzehnten ein Begriff. Er sei der bayerische Schauspieler schlechthin, so Sibler. Auch als Schriftsteller mit humoristisch-melancholischen, nachdenklich-heiteren Anekdoten aus seinem Leben begeistere er.

"Aufgrund dieser glücklicherweise nie enden wollenden künstlerischen Vielfalt ist es mir deshalb eine große Ehre und Freude, Ottfried Fischer den Sonderpreis des Kulturpreises Bayern 2019 zu verleihen." Kunstminister Bernd Sibler

Kulturpreis würdigt herausragende Leistungen

Der Kulturpreis Bayern wird von der Bayerwerk AG in Partnerschaft mit dem Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst verliehen. Er soll herausragende Leistungen von Künstlerinnen und Künstlern, Kulturschaffenden und jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern würdigen, die mit ihrem Wirken die Kultur und Wissenschaft Bayern bereichern.

Neben den fünf von einer Fachjury ausgewählten Kunstpreisträgern werden 32 Doktoranden und Absolventen der bayerischen Kunsthochschulen, Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften ausgezeichnet.

Berühmte Sonderpreisträger des Kulturpreises

Das Bayerische Kunstministerium verleiht zusätzlich einen Sonderpreis. Zu den bisherigen Sonderpreisträgern gehören unter anderem Gerhard Polt, Frank Markus Barwasser, Klaus Doldinger, Dieter Dorn, Franz Xaver Bogner und Bruno Jonas. Die Preisverleihung findet am 21. November ab 19 Uhr am Nockherberg in München statt.