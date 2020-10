Fischen im Allgäu: Dauer-Ärger um den Zug-Warnton

Keiner will an einer Bundesstraße oder an einer gut frequentierten Bahnstrecke wohnen. Fischen im Allgäu hat jedoch beides vor der Haustür: Auf der einen Seite die B19, auf der anderen Seite die Bahntrasse von Immenstadt nach Oberstdorf. Und noch dazu viele unbeschrankte Bahnübergänge.

Deswegen rumort es gerade kräftig in der Gemeinde – viele Anwohner ärgern sich über die Warntöne der Züge, die diese vor den ungesicherten Bahnübergängen abgeben. Zu laut und zu lang, sagen sie. Die Bahn weiß davon – doch es tut sich wenig. Das sorgt erst recht für Ärger.

Zwei Bahnhöfe, 13 Bahnübergänge, viel Lärm

Auf dem Gemeindegebiet gibt es auf einer Länge von knapp vier Kilometern 13 Bahnübergänge. Weil die Mehrzahl davon ungesichert ist, sollen die Lokführer hier laut Vorschrift einen Signalton abgeben, um andere Verkehrsteilnehmer zu warnen.

Die Bahn sagt: Der Ton muss so laut sein, dass ihn auch Autofahrer wahrnehmen können. Vor allem im Ortsteil Langenwang sorgt das für viel Unmut.

Täglich rollen 60 Züge durch den Ort

Die Aufgabe des frühmorgendlichen Weckers übernimmt in Langenwang der Zug. Wer dort lebt oder Urlaub machen will, muss einen guten Schlaf haben. In der Gemeinde sind die Bahnübergänge deshalb ein Dauerbrenner.

Seit langem versucht man, mit der Bahn eine Lösung zu finden, um die Zahl der Bahnübergänge zu reduzieren, oder sie abzusichern. Nach einem tödlichen Unfall vor vier Jahren kam etwas Bewegung in die Sache.

Gemeinde ist sauer auf die Bahn

Die Gemeinde hat den Parallelweg für die Landwirte schon lange fertig geteert. Doch der neue, abgesicherte Bahnübergang lässt weiter auf sich warten. Auch in Langenwang liegt ein fertiges Konzept in der Schublade, sagt Josef Ochsenreiter. Ernsthaft diskutiert worden sei es noch nicht. Bei der Bahn heißt es auf BR-Anfrage, man sei in guten Gesprächen mit der Gemeinde. Auch Bürgermeister Sauter bestätigt, man begegne ihm immer freundlich – aber alle Telefonate liefen ins Leere.

Die Bahn schreibt dazu: Mittel- bis langfristig könne man der Gemeinde in Aussicht stellen, die Bahnübergänge zu reduzieren oder mit Schranken und Lichtzeichen abzusichern. Doch die Gemeinde glaubt nicht, an eine schnelle Umsetzung.