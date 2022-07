Fische vor Vertrocknen gerettet - "Letzte ihrer Art in Bayern"

Die anhaltende Trockenheit wirkt sich auch in Oberfranken stark auf die Natur aus, unter anderem der Lebensraum für Fische wird knapper. Das wurde einmal mehr im Landkreis Bamberg deutlich, wo bei einer Hilfsaktion in Hallstadt am Donnerstag mehrere vom Aussterben bedrohte Fische vor dem Vertrocknen bewahrt worden sind. Genau Angaben über die Zahl der geretteten Fische machte der Bezirk Oberfranken zunächst nicht. Es habe sich aber um Exemplare des auf der Roten Liste stehenden "Neunstachligen Stichlings" gehandelt.

Keine weiteren Neunstachligen Stichlinge in Oberfranken

Ein Mitarbeiter des Bezirks Oberfranken hatte die fünf bis sieben Zentimeter großen Fische im Seebach entdeckt. Diese Zuleitung zum Main führt aufgrund der anhaltenden Trockenheit nur noch sehr wenig Wasser. Bei der anschließenden Rettungsaktion seien 5.000 Liter Wasser ins Bachbett gegossen worden. "Das sind die letzten ihrer Art in ganz Bayern, bisher konnten wir keine weiteren Neunstachligen Stichlinge in Oberfranken nachweisen", so Fischereifachberater Thomas Speierl vom Bezirk Oberfranken, der zuvor befürchtet hatte, dass die Art als verschollen gemeldet werden müsse.