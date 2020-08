Fischdiebe in Frasdorf: 4.000 Euro Schaden

Aus einem Fischweiher bei einem Anwesen in Sandgrub, Gemeinde Frasdorf (Lkr. Rosenheim), ist eine größere Menge an Fischen wie Karpfen, Salmoniden (Forellenfische) und Störe gestohlen worden. 200 weitere Fische haben die Diebe verenden lassen. Eine Bewohnerin überraschte die Täter, die mit ihrer Beute das Weite suchten und in einen angrenzenden Wald flüchten konnten. Sie werden als dunkelhäutig beschrieben, schlank, und zwischen 30 bis 35 Jahre alt.

Täter hatten wohl Auto

Der entstandene Schaden beträgt rund 4.000 Euro. Die Polizei vermutet, dass die Täter für den Abtransport der gestohlenen Fische in der Nähe ein Auto abgestellt haben. Mögliche Zeugen sollen sich bei der Polizeiinspektion Prien melden.