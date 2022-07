Drohende Gasknappheit: Viele Firmen in Mainfranken investieren

Einer Umfrage der IHK Würzburg-Schweinfurt zufolge ergreift fast jedes zweite Unternehmen gezielt Maßnahmen, um auf einen Gasengpass in Herbst und Winter vorbereitet zu sein. In Anbetracht steigender Gaspreise und drohender Engpässe werden viele Betriebe bereits heute aktiv, so die IHK. Jeder zweite Betrieb hat schon investiert. Laut IHK betrifft dies hauptsächlich die Industrie und das Dienstleistungsgewerbe. Drei von vier Industriebetrieben, die einen sehr hohen Erdgasverbrauch haben, gaben an, sie hätten bereits in Energieeffizienz-Maßnahmen investiert.

Investitionen in erneuerbare Energien gestiegen

Rund ein Drittel aller Unternehmen hat darüber hinaus in erneuerbare Energien investiert – hier stünden ebenfalls die Industrie und die Dienstleistungsbranche an der Spitze. Mehr als die Hälfte der Unternehmen beabsichtige außerdem weitere Maßnahmen, um sich auf eine potenzielle Gasmangellage vorzubereiten, so die IHK. So planten einige Unternehmen, bereits im Sommer die Klimaanlagen abzuschalten und im Herbst und Winter die Temperaturen in den Verkaufs- und Büroräumen zu senken.

Außerdem hätten viele Firmen vor, ihre Heizungsanlage umzustellen. Wie aus der IHK-Umfrage hervorgeht, spüren etwa zwei Drittel der befragten Unternehmen aktuell einen Preisanstieg beim Erdgas von bis zu 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Bei jeder zehnten regionalen Firma hat sich der Gaspreis im vergangenen Jahr sogar mindestens verdoppelt.

Hohe Energiepreise gefährden Konjunktur

Laut letzter IHK-Konjunkturumfrage seien die steigenden Energiepreise bereits heute eines der gravierendsten Wirtschaftshemmnisse. "Und wenn länger laufende Versorgungsverträge mit Gas auslaufen oder die Preise weiterhin ansteigen, befürchten wir deutliche Negativfolgen für die Wirtschaftsregion.“ Ein Komplettwegfall von Gas-Importen wäre der ökonomische Super-GAU, so Dr. Sascha Genders, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Würzburg-Schweinfurt.

Während viele Betriebe bereits konkrete Maßnahmen ergriffen haben, zeigen die Zahlen aus dem Stimmungsbild der IHK aber auch, dass einige Unternehmen bislang weder in Energieeffizienz-Maßnahmen (38 Prozent) noch in erneuerbare Energien (66 Prozent) investiert haben. Nur rund 15 Prozent aller befragten Unternehmen können ihre Produktion oder gewerbliche Tätigkeit überhaupt auf andere Energieträger (Öl, Holz, etc.) umstellen.