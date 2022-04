Firma von Söders Frau wollte Masken an Freistaat verkaufen

Frühjahr 2020, die Corona-Pandemie hatte voll Fahrt aufgenommen, Masken waren weltweit Mangelware: Wie viele andere Firmen hat im April auch die Baumüller Gruppe verschiedene Maskentypen zu damals handelsüblichen Preisen dem Freistaat zum Kauf angeboten.

Allerdings versehen mit dem Hinweis an das Gesundheitsministerium, dass die Angebotsdauer nur sehr kurz möglich sei. Immerhin soll es damals um ein Auftragsvolumen von rund 30 Millionen Euro gegangen sein, für 16 Millionen Masken, die die Firma laut Nürnberger Nachrichten in China ordern wollte.

Masken genügten nicht den Anforderungen

Alles sollte schnell gehen. Die Masken, OP-Masken, FFP2-Masken, sterile und nicht-sterile, wurden von der Baumüller Gruppe dem Gesundheitsministerium angeboten. Nun sollte das Angebot überprüft werden, rasch, denn die Zeit drängte. Das dafür zuständige Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit nahm die Zertifikate unter die Lupe und kam zu dem Schluss, dass die eingereichten Zertifikate entweder falsch oder unzureichend seien.

Die Nürnberger Nachrichten zitieren aus dem Schriftverkehr zwischen Ministerium und Baumüller Gruppe: "Das Angebot ist aus fachlicher Sicht nicht geeignet, eine vertragliche Vereinbarung einzugehen."

Staatskanzlei: Keinen Einfluss genommen

Dann soll sich Söders Frau, Karin Baumüller-Söder, persönlich eingeschaltet haben und im Ministerium direkt die zuständige Abteilungsleiterin kontaktiert haben. Danach wurden Unterlagen nachgereicht, so die Nürnberger Nachrichten.

Inzwischen allerdings waren in China Teile der Masken ausverkauft, außerdem habe der Freistaat einen Ankaufstopp für Masken beschlossen. Am 8. Mai 2020 galt der Fall dann endgültig als erledigt. "Zu keinem Zeitpunkt", so zitiert die Zeitung einen Sprecher, sei "von Seiten der Staatskanzlei Einfluss genommen" worden.

SPD will Fall in den Landtag bringen

SPD-Fraktionschef Florian von Brunn will die Geschichte nun in den Landtag bringen. Er sieht einen massiven Interessenkonflikt, wenn die Familie Söder mit der Regierung Söder Maskengeschäfte einfädeln wollte. Als "Druck ausüben" will er auf BR-Nachfrage Karin Baumüller-Söders Anruf zwar nicht bewerten, aber als "Nachfassen". Und: "Die SPD wird deswegen diesen ganzen Vorgang in den Untersuchungsausschuss Maske in den Bayerischen Landtag bringen und überlegen, wen wir zusätzlich als Zeugen einladen müssen."