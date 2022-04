Firma von Bayreuther CSU-Stadtrat vermietet an AfD: SPD empört

Die Vermietung eines Büros an den AfD-Kreisverband in Bad Berneck im Landkreis Bayreuth sorgt bei der Bayreuther SPD-Spitze für Verärgerung. Denn der Vermieter ist das Unternehmen eines CSU-Stadtrats.

Vermietung von zwei Räumen: SPD kritisiert Unternehmer Wedlich

In einem Schreiben an die Medien zeigen sich der SPD-Stadtverband und die Juso-Hochschulgruppe irritiert, dass der Bayreuther CSU-Stadtrat Christian Wedlich offenbar Büroräume an den AfD-Kreisverband Bayreuth und die AfD-Europaabgeordnete Sylvia Limmer vermietet habe. Anlass der SPD-Kritik war ein Bericht im Nordbayerischen Kurier über das ehemalige Popp-Areal in Bad Berneck, das der Wedlich-Gruppe gehört. Mittlerweile werden dort unter dem Namen "Workspace" zahlreiche Büro und Lagerräume vermietet. Darunter offenbar auch zwei Räume mit insgesamt knapp 50 Quadratmetern an die AfD.

"Verfassungsfeinde werden auch dadurch legitimiert, dass man sie in das tägliche Geschäft einbindet und damit normalisiert", heißt es in dem SPD-Schreiben. Man finde es moralisch höchst verwerflich, wenn sich Wedlich öffentlich zu einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekenne und privat mit Antidemokraten Geschäfte mache, um Geld zu verdienen. "Moral macht vor privaten Geschäften für Demokraten keinen Halt – wir fordern Herrn Wedlich auf, auch im Privaten das Geschäft nicht vor die Moral zu stellen". Da Wedlich als CSU-Stadtrat ein öffentliches Amt bekleide, solle er sich öffentlich und privat von dem Geschäft distanzieren.

CSU-Stadtrat: Ausgrenzung kann keine Meinungen ändern

Auf BR-Nachfrage schreibt Christian Wedlich zu den Vorwürfen, dass sein erster Gedanke nach der SPD-Kritik gewesen sei: "Naja, einfach typisch, so soll halt jede Woche ein anderer durchs Dorf gejagt werden." Er betont, dass er nicht privat vermietet habe "um Geschäfte zu machen", sondern ein Mitarbeiter der Wedlich-Gruppe die Flächen vermietet habe. In den Räumen seien – dies stünde auch explizit im Mietvertrag – keine Veranstaltungen möglich. "Die Demokratie in Deutschland wird nicht erschüttert, weiterhin kann jede Partei bei uns Mietverträge abschließen und man kann nicht durch Ausgrenzung Meinungen ändern, sondern nur durch gemeinsame Kommunikation", so Wedlich.

"Moralapostel" SPD solle keine Vorwürfe machen

Das Leitbild seines Unternehmens, der Wedlich Servicegruppe, sei eine freiheitliche demokratische Grundordnung. Der CSUler betont zudem, dass er nach seiner eigenen christlichen, demokratischen Haltung lebe und er "nach den Grundsätzen eines sogenannten ehrbaren Kaufmannes" handle, so Wedlich.

Hier stehe das Verhältnis zu den Mitarbeitern an erster Stelle, an zweiter Stelle die Geschäftskunden und die Lieferanten und das Bewusstsein gegenüber der Gesellschaft. Auf die Forderungen der SPD geht er nicht weiter ein, vielmehr holt er zum Gegenschlag aus. "Die SPD sollte sich besser mit ihren eigenen Personen beschäftigen und nicht mir oder meiner Firma, als Moralapostel Vorwürfe machen", so Wedlich.