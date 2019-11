Firma Vierling aus Ebermannstadt: Teile, klein wie Salzkörner

Ob in der Lichttechnik für den Eurovision Song Contest, in der Steuerung der Nasszelle im Urlaubsflieger oder in der leistungsfähigsten Luftbild-Kamera der Welt: Weltweit setzen Kunden auf die Elektronik der Firma Vierling aus Ebermannstadt in der Fränkischen Schweiz. Manche Bauteile sind kleiner als ein Salzkorn. Experten bearbeiten sie an Mikroskopen mit 60-facher Vergrößerung. Heute fertig Vierling auf über 5.000 Quadratmetern. Früher sorgte die Firma für ein stabiles Telefonnetz.