Firma in Augsburg: Flugzeug mit Hybrid-Motor soll bald abheben

Ganz schön viel Lärm macht der Motor des Flugzeug-Prototyps, der gerade in einer Halle am Technologiezentrum in Augsburg entwickelt wird. Ingenieur Stefan Senger steigt aus dem engen Cockpit des kleinen Fliegers aus hochmoderner Carbonfaser und nickt zufrieden: "Das war einer der letzten Test, bevor wir fliegen dürfen. Laut Zulassungsvorschrift müssen wir zwei Bodenläufe über 43 Minuten machen, wo man die Dauerfestigkeit des Motors nachweisen muss, bevor einen die Behörde wirklich in die Luft lässt."

Schwäbische Firma entwickelt Flugzeuge mit Hybrid-Antrieb

Ingenieur Stefan Senger war lange Zeit bei einem Donauwörther Luftfahrtunternehmen beschäftigt, seit mehreren Jahren arbeitet er jetzt in seiner eigenen Firma AdvanTec mit einem kleinen Team an einem akku- sowie hybridbetriebenen Flugzeug. Bislang gibt es nur wenige Entwickler auf diesem Sektor, sagt er. "Da hätten wir die Nase vorne. Vor allem mit dem Hybrid-Antrieb, das hat bislang noch keiner in dieser Flugzeugklasse."

Akku liefert viel Energie für den Start

Sengers Plan: Der Akku liefert die Power für den Start, bei dem binnen kurzer Zeit sehr viel Leistung benötigt wird, um schnell zu beschleunigen und an Höhe zu gewinnen.

Ein Verbrennungsmotor übernimmt dann bei Reisegeschwindigkeit in der Höhe. Dafür reicht ein recht kleiner Motor. "Beim Auto braucht man für den Verbrennungsmotor relativ viel Leistung, beim Flugzeug braucht man auf Reisehöhe sehr wenig Leistung", erklärt Ingenieur Senger.

Flugzeug mit Hybrid-Motor: Bis zu 20 Passagiere

Lange Überseeflüge sind mit dem neu entwickelten Flugzeug nicht drin, sagt Senger. Es gebe aber vielfältige Einsatzmöglichkeiten: Flüge für Maschinen für bis zu 20 Passagiere, Rettungsflieger, Lufttaxis oder Lieferdrohnen.

Elektromobilität: Erfolg von Tesla als Vorbild

"Im Bereich Elektroflug tut sich einiges. So langsam merken auch konservative Firmen, dass der Elektroflug gar nicht so schlecht ist, wie sie ihn am Anfang gemacht haben", sagt Ingenieur Senger und führt als Vergleich das Beispiel Tesla an. "Da hieß es auch, die mit ihren komischen Elektroautos. Und jetzt sind sie der Marktführer, jeder rennt ihnen hinterher, dass sie den Anschluss nicht verlieren."

Bund fördert den Hybrid-Flieger finanziell

Finanziert wird der E-Flieger derzeit über Fördermittel des Bundes und durch eigenes Geld: Die Augsburger Firma fertigt auf Bestellung Bauteile aus dem 3D-Drucker für andere Unternehmen und kann so einen Teil der Kosten für die Flugzeugentwicklung tragen.

Jungfernflug soll bald starten

Für Anfang des kommenden Jahres ist bereits der Jungfernflug des Augsburger Elektrofliegers geplant, Abflug soll am Flugplatz Ingolstadt-Manching sein. Entwickler Stefan Senger wird dann selbst im Cockpit sitzen - nach gut fünf Jahren Entwicklungszeit ein "großer Moment".