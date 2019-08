Finsterau: Eldorado für Kräuterfans

Sie wachsen fast überall. In unseren Wiesen und Wäldern, am Wegesrand, in und neben unseren Gärten. Und doch kennt sie kaum einer: die Kräuter unserer Region. Marita Sammer ist Kräuterpädagogin im Freilichtmuseum Finsterau (Lkr. Freyung-Grafenau) und gibt ihr Wissen in Kursen und Führungen weiter. Die Finsterauer haben auch eine Kräuterpartnerschaft mit Klaffer in Österreich.

Bergbohnenkraut als Pizzagewürz

Marita Sammer weiß viel über heimische Pflanzen und deren Heilwirkung. Der Löwenzahn zum Beispiel ist gut für Leber und Galle, Löwenzahn-Sirup hilft der Verdauung. Die 46-Jährige zeigt auf besondere Exemplare im Kräutergarten vor dem Tanzer-Hof im Freilichtmuseum: "Das Bergbohnenkraut ist sehr würzig und kann als Pizzagewürz hergenommen werden. Und aus der Ringelblume lassen sich entzündungshemmende Salben herstellen." Marita erzählt auch gerne über Pflanzen, die sich schon vor Jahrhunderten bewährt haben. Die Mönche beispielsweise haben früher Pfefferminze zum Zähneputzen und gegen Mundgeruch hergenommen.

Kräuter- und Kunsthandwerkmarkt

Mittlerweile pflegen die Finsterauer auch eine Partnerschaft mit Kräuterexperten in der Gemeinde Klaffer gleich hinter der Grenze nach Österreich. Wir tauschen uns aus und besuchen uns gegenseitig auf unseren Kräutermärkten, berichtet Marita Sammer. Jetzt auch wieder am kommenden Sonntag, wenn in Finsterau der Kräuter-, Genuss- und Kunsthandwerkermarkt stattfindet (siehe unten). An Maria Himmelfahrt (15.08.) gibt es ein ähnliches Fest in Klaffer. In Sachen Kräuter haben uns die Österreicher einiges voraus, gibt Marita zu. "Vielleicht liegt es am besseren Boden. Bei uns ist der Boden halt oft sehr steinig und trocken."

Brennnessel absichtlich auf die Haut

Die Leute achten wieder auf das, was in der Natur so wächst. Zum Nulltarif. Deshalb sei es wichtig, Kräuterwissen an jüngere Generationen weiterzugeben. Marita zeigt auf Brennnesseln, die hinter den Museumsgehöften wuchern. "Die helfen bei Blasenbeschwerden, Gicht und Rheuma", weiß die Kräuterpädagogin. Deshalb haben sich die Leute früher auch die Brennnessel auf die Waden geschlagen. Marita Sammer: "Das tut zwar furchtbar weh, aber für eine gute Durchblutung sind Brennnessel scheinbar ein gutes Mittel."

💡Kräuter-, Genuss- und Kunsthandwerkermarkt in Finsterau am 11. August

Der Markt ist einer der Höhepunkte im Veranstaltungskalender der Gemeinde Mauth-Finsterau. Auftakt ist ein Gottesdienst um 08.30 Uhr. In der Böhmerwaldstraße bieten dann Händler aus der Region und aus der "Partnergemeinde" Klaffer Gewürze, Kräuterprodukte, Heilkräuter, Kosmetika aus heimischen Pflanzen, Liköre und weitere Produkte an. Verkauft werden auch Bauernkrapfen, Käseprodukte und andere Schmankerl. Es gibt auch ein eigenes Programm für Kinder.