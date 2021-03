Fingerzeig Richtung Wiesn? Umweltnacht im September abgesagt

Die Münchner "Nacht der Umwelt" ist abgeblasen - so viel steht fest. Sie wäre gerade nur schwer zu planen, heißt es im zuständigen Referat der Landeshauptstadt München. Eine weitere Veranstaltung, die ausfällt. So weit, so normal in diesen Zeiten. Doch der Blick auf den eigentlich geplanten Termin der Umweltnacht könnte so manchen Wiesn-Freund unruhig machen. Vorgesehen war die Veranstaltung nämlich für den 18. September - einen Tag vor dem Anzapfen auf der Wiesn. Ein Fingerzeig?

Wiesn-Entscheidung soll spätestens im Juni fallen

Im Rathaus winkt man ab. Das habe nichts zu bedeuten, heißt es auf Anfrage des BR. Eine Aussage zum Oktoberfest wäre momentan jedenfalls "rein spekulativ", betont Oberbürgermeister Dieter Reiter auch weiterhin.

Die Entscheidung, ob das größte Volksfest der Welt samt dem internationalen Publikum stattfinden kann oder nicht, werde im Mai fallen, spätestens im Juni.

Fürstenfeldbruck und Neufahrn haben ihre Frühlingsfeste abgesagt

Eben weil alles noch offen sei, laufen derzeit auch alle Planungen wie üblich, so der Oberbürgermeister. Nicht mehr so viel Luft haben die Kommunen im Umland, die eigentlich schon im April Volksfeste veranstalten wollten.

Zuerst hat Fürstenfeldbruck abgesagt, dann zog Neufahrn bei Freising nach – sie werden nicht die letzten gewesen sein.