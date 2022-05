Fingerhakel-Meisterschaft: Alpenländischer Kraftsport

Schon vormittags um neun machten sich die ersten Wettkämpfer warm: Sie zogen probehalber schon mal mit ihren Mitstreitern am Lederring, ließen die Schultern kreisen, um sich zu lockern, föhnten die Finger, damit die Muskeln gut angewärmt waren, und rieben sie mit Magnesium ein. Bei manchem war die Nervosität mit Händen zu greifen. Aber schließlich ging es ja auch um was: Nach zweieinhalb Jahren Corona-Pause fand am Sonntag in Wasserburg am Inn im Festzelt des Frühlingsfestes die 67. Bayerische Meisterschaft im Fingerhakeln statt.

Bayerische Meisterschaft: Fingerhakler-Gau Auerberg am Ende vorn

Die Lederhosendichte im Zelt war hoch. Wettkämpfer, die in Jeans auf die Wettkampfbühne kamen, waren selten. Angetreten wird gestaffelt nach Alter und Gewicht, immer zwei gegeneinander, an einem Tisch, dessen Ausmaße von den Regeln vorgegeben werden, mit einem geprüften Lederring. Im Prinzip geht’s dann darum, den Gegner über den Tisch zu ziehen.

Drunten auf den Bänken jubeln die Fans. "Auerberg! Auerberg!" oder "Werdenfels! Werdenfels!", als Anfeuerung geht auch "Spreiz dich ein!" durch, als Aufforderung, ja nicht nachzugeben. Die Fingerhakler sind nach Gauen organisiert. Wer es weit genug schafft, bringt dem eigenen Team Punkte. Innerhalb einer der Wettkampf-Klasse treten alle gegeneinander an, nach zwei verlorenen Kämpfen ist man draußen.

Manches Team geht auch taktisch vor: Wer noch nicht verloren hat, aber gegen einen Teamkollegen antritt, der schon eine Niederlage zu verbuchen hat, strengt sich vielleicht nicht an und lässt den anderen gewinnen. Denn nicht nur der Erstplatzierte gewinnt: Ab dem sechsten Platz sammelt man Punkte für das eigene Team, für den eigenen Gau. Die Gauwertung der Meisterschaft gewann am Sonntag der Gau Auerberg aus dem Landkreis Weilheim-Schongau. Rund 150 Wettkämpfer stritten heuer um die Meisterschaft.

Duell und Kampf gegen den Schmerz

Es geht also nicht nur um pure Kraft – sondern auch um Taktik. Trotzdem: Es ist ein Duell zwischen zwei Männern – und ein Kampf mit dem eigenen Schmerz, sagt der Vorsitzende des Landesverbandes der Fingerhakler, Toni Bader: "Wenn ich gut bin, dann passt's, aber wenn ich's nicht bin, dann ist kein anderer schuld, dann bin ich selber schuld." Die meisten Wettkämpfe dauern keine zehn Sekunden, aber je näher es ans Finale geht, umso öfter sieht man die Kontrahenten mit vor Anstrengung verzerrten Gesichtern, die Schienbeine gegen den Tisch geklemmt, oft schon halb unter dem Tisch liegend – bis einer nachgibt und loslässt. Hinterher gibt man sich die Hand und lacht wieder, das ist so üblich, und wenn der Kampf noch so hart war.

Auffänger für die Wettkämpfer und strenge Regeln

Tricks gibt es natürlich auch, sagt Wettkampfrichter Siegfried Fellner aus Berching: "Da gibt's schon gewiefte Hund'. Die arbeiten mit alle Tricks, die Hakler. Mal haben sie wieder den Fuß am Stuhl oben, oder dass das zweite Schienbein zu schnell raufgeht." Schließlich gibt es strenge Regeln, was beim Fingerhakeln erlaubt ist und was nicht. Der Schiedsrichter gibt das Kommando, wann der Wettkampf beginnt, und bestimmt, wer Sieger ist – der hat entweder seinen Kontrahenten über den Tisch gezogen, oder der andere hat losgelassen. Dazu kommen noch zwei Auffänger hinter den Wettkämpfern, die dafür sorgen, dass die nicht zu hart fallen.