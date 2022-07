"Finger weg von Nürnberg": Protest gegen möglichen Stellenabbau

Vor dem Werkstor der Vitesco Technologies in Nürnberg-Schafhof hat am Dienstagnachmittag eine Kundgebung gegen Stellenabbau stattgefunden. Nach Angaben der IG Metall müssen 800 Beschäftigte um ihren Arbeitsplatz fürchten. Die Gewerkschaft hatte unter dem Motto "Finger weg von Nürnberg" Beschäftigte zu der Protestkundgebung aufgerufen. Demnach habe das Unternehmen noch im Oktober 2021 versichert, dass in Nürnberg keine Arbeitsplätze wegfallen werden.

Produktion vom möglichen Stellenabbau betroffen

Von den gut 2.400 Beschäftigten am Standort Nürnberg arbeitet etwa die Hälfte in der Produktion. Dort werden Elektronik bzw. Leiterplatten wie beispielsweise Getriebesteuerungen produziert. Künftig soll hier die Fertigung hochautomatisiert ablaufen. Im Jahr 2026 seien nur noch 350 Beschäftigte in der Produktion vorgesehen, so die Gewerkschaft.

Betriebsrat: "Das ist unmenschlich und ungerecht"

Auch der Betriebsrat zeigt sich entsetzt über die Pläne. Die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden überwiegend seit vielen Jahren dem Unternehmen die Treue halten. Sie hätten Kurzarbeit, Zwangsurlaub, Lohnverzicht, Ergänzungstarifverträge und vieles andere ertragen, um die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Firma zu sichern.

"Nun sollen sie entsorgt werden, weil im Ausland höhere Gewinne erzielt werden können. Das ist unmenschlich und ungerecht. Wir werden um jeden Arbeitsplatz und um die Zukunft des Werkes in Nürnberg kämpfen!" so Gunther Breu, Betriebsratsvorsitzender von Vitesco Nürnberg.