Finger in Plätzchenausstecher eingeklemmt – Kind muss in OP

Für ein Augsburger Kleinkind endete das weihnachtliche Plätzchenbacken im Krankenhaus: Eine Dreijährige ist dort am Donnerstag mit einem ihrer Finger in einer Plätzchenform stecken geblieben. In einer Arztpraxis scheiterten dann erst einmal alle Versuche, den Ausstecher vom Finger des Kindes zu entfernen.

Ausstecher unter Narkose entfernt

Das Mädchen wurde deshalb in einen OP gebracht, wo ihr ein Feuerwehrmann helfen konnte und sie von dem Ausstecher befreite. Weil die Dreijährige dafür eine Narkose erhielt, musste sie Nacht mit ihren Eltern im Krankenhaus verbringen. Die Berufsfeuerwehr wies daraufhin, dass sie mit Spezialgerät ausgerüstet ist, um Ringe und andere Dinge möglichst schmerzfrei zu entfernen.