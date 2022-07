Finanzspritze von der Staatsregierung für bayerische Tafeln

Die bayerischen Tafeln erhalten von der Staatsregierung eine Finanzspritze von 300.000 Euro. Das verkündeten Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Sozialministerin Ulrike Scharf (beide CSU) am Freitag bei einem Besuch bei der Nürnberger Tafel.

Schnelle finanzielle Hilfe für bayerische Tafeln nötig

"Für uns ist es wichtig, schnell und unbürokratisch Geld zu den Tafeln zu bringen", so Scharf. Die finanzielle Unterstützung hätten die Tafeln auch dringend nötig, berichtet Peter Zilles vom bayerischen Landesverband der Tafeln. Auf der einen Seite hätten sich in den vergangenen Monaten viele Geflüchtete aus der Ukraine bei den Tafeln als Kunden angemeldet. Gleichzeitig kämen durch die steigenden Lebensmittelkosten weitere Menschen, die dort bisher noch nicht eingekauft haben. Dadurch seien die einzelnen Tafeln sehr gefordert – "nicht nur personell, sondern auch finanziell", so Zilles.

Mehr Kunden, weniger Spenden

Edeltraud Rager, die Leiterin der Nürnberger Tafel, schätzt, dass sich die Kundenzahl in den vergangenen vier Monaten verdoppelt hat. "Wir bekommen jetzt viele Neukunden - das sind Menschen, die vor vier Monaten noch nicht daran gedacht hätten, zur Tafel zu kommen", sagte Rager dem Bayerischen Rundfunk. Auf der anderen Seite gäbe es aber weniger Spenden von Unternehmen, weil diese "immer knapper kalkulieren". Hinzu kommen noch die explodierenden Energiekosten, die auch die Tafeln hart treffen.

Freistaat will auch bei Logistik unterstützen

Zusätzlich zur Finanzspritze haben Söder und Scharf zugesagt, auch in Sachen Logistik zu helfen. Denn die Tafeln hätten immer mehr Schwierigkeiten, die Transporte der gespendeten Lebensmittel zu organisieren. Auch hier will die Staatsregierung unterstützen, "um den Betrieb der Tafeln sicherstellen zu können", so Scharf.