Bayerns Tafeln: Was bringt die Finanzspritze?

Die Reaktionen sind gespalten - von Freude und Dankbarkeit bis hin zu Unverständnis: Bayerns Tafeln sollen im kommenden Jahr mit bis zu einer Million Euro vom Freistaat unterstützt werden - Geld, das steigende Energiekosten und die Inflation ausgleichen soll. "Überaus dankbar" darüber zeigte sich der Vorsitzende der bayerischen Tafeln, Peter Zilles. Aber die Förderung aus dem Härtefallfonds kann nicht überall dort verwendet werden, wo aktuell Bedarf besteht - und das sorgt für Kritik.

Tafeln retten Lebensmittel, statt sie zu kaufen

Für den Einkauf von Lebensmitteln beispielsweise könne das Geld nicht verwendet werden, erklärt Josef Weindl von der Tafel Neutraubling. Dabei können die Tafeln aktuell vielerorts nicht alle Bedürftigen und Berechtigten mit Lebensmitteln versorgen. Aber: Aufgabe und Sinn der Tafeln ist es, Lebensmittel zu retten, die normalerweise weggeworfen werden, obwohl sie noch konsumiert werden können. Diese Lebensmittel verteilen die Organisationen an Berechtigte, die ihren Bedarf nachweisen können. Teilweise geben sie auch warme Mahlzeiten aus. Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer engagieren sich, sammeln Lebensmittelspenden ein, lagern und verteilen diese.

Wie kann das Fördergeld für die Tafeln verwendet werden?

Es gibt verschiedene Überlegungen, wie das Geld am besten verwendet werden könnte. Zum Beispiel als Investition in die Logistik, in Lkws und Fahrer, die das Essen von Verteillagern zu den Tafeln vor Ort bringen. Laut dem Tafel-Vorsitzenden Zilles könnte die Förderung auf für drohende Strom- und Heizkosten-Nachzahlungen verwendet werden oder als finanzielle Unterstützung für Mitarbeitende in der Geschäftsstelle. Insgesamt gibt es im bayerischen Landesverband 156 Tafeln.

"Schlängeln uns von Monat zu Monat"

Und auf genau so viele muss das Geld am Ende aufgeteilt werden. Darauf verweist auch Jonah Lindinger, Vorsitzende der Regensburger Tafel. Verwendet werden kann es auch für die Fixkosten, die die Tafeln sonst mit Spendengeldern decken. "Hier in Regensburg zahlen wir für Pacht, Gas und Strom jeden Monat 8.000 Euro und das ist eine Summe, die muss ich erst mal durch Spenden bekommen", erklärt Lindinger und fügt hinzu: "Wir schlängeln uns hier wirklich von Monat zu Monat."

Wie sich das auswirkt, wird in Langenzenn im Landkreis Fürth sichtbar. Die Anzahl der bedürftigen Haushalte, die dort versorgt werden, hat sich mit dem Krieg in der Ukraine verdreifacht, von 60 auf 180. Deshalb können die Lebensmittel dort nicht mehr einzeln und persönlich verteilt werden, wie es früher der Fall war, schildert eine Mitarbeiterin. Die Ehrenamtlichen packen daher Kartons, die dann je nach Kategorie verteilt werden - an Familien, Paare und Singles, deutsche und ukrainische Bedürftige.

Kontinuierliche Unterstützung für die Tafeln

Dass Krieg, Inflation und steigende Energiekosten für mehr Kundschaft bei den Tafeln sorgen, spürt man auch in Nürnberg - vor allem bei den Treibstoffkosten, sagt Edeltraud Rager von der dortigen Tafel. Jeden Tag fahren laut ihren Angaben mindestens vier Kühltransporter mit Lebensmitteln durch die Stadt. Mit Sorge blicke sie jetzt auf die wöchentliche Dieselrechnung. Die Tafel-Leiterin hofft, dass die Zahlungen aus dem Härtefallfonds keine einmalige Sache bleiben, sondern zur kontinuierlichen Unterstützung werden. "Es löst nicht alle Probleme, aber es ist ein Anfang", so Rager weiter.

Grundsatzproblem: "Sind an der Belastungsgrenze"

Auch in Unterfranken freuen sich die Tafeln in Gemünden, Höchberg und Bad Kissingen über die Fördergelder-Zusage für das kommende Jahr. "Wobei das eigentlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, wenn man bedenkt, dass das Geld auf alle Tafeln in Bayern aufgeteilt wird", gibt Armin Stichel von der Tafel in Gemünden im Landkreis Main-Spessart zu bedenken, "wir sind an der Belastungsgrenze." In einem Punkt sind sich die Organisationen in allen Regionen aber einig: Die Tafeln stehen vor einem Grundsatzproblem. Die Millionen-Förderung werde nichts daran ändern, dass es zu viele Kunden, zu wenige Lebensmittel und zu wenig Ehrenamtliche gebe.