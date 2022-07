Finanzskandal in Eichstätt: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage

Fünf Jahre lang hat die Staatsanwaltschaft München II ermittelt, jetzt hat sie Anklage gegen drei Personen erhoben, wie die Katholische Nachrichten-Agentur (KNA) am Montag von Staatsanwalt Christian Steinweg erfuhr. Bei dubiosen Immobiliengeschäften in den USA seien rund 50 Millionen Euro verloren gegangen, hieß es vor vier Jahren.

Gesamtschaden von knapp 45,2 Millionen US-Dollar

Einer der Angeklagten ist der ehemalige stellvertretende Finanzdirektor der Diözese. Ihm werfen die Ermittler Untreue und Bestechlichkeit vor. Der Mann habe für das Bistum Eichstätt beziehungsweise dessen Emeritenanstalt, das ist die Pensionskasse der Priester, Darlehen vergeben und nicht oder allenfalls nachrangig abgesichert. Den dabei entstandenen Gesamtschaden beziffert die Staatsanwaltschaft mit knapp 45,2 Millionen US-Dollar. Das entspricht angesichts des aktuellen Wechselkurses nahezu dem Betrag in Euro.

Der frühere stellvertretende Finanzdirektor habe im Zusammenhang mit der Darlehensvergabe Gesellschaftsbeteiligungen und Bestechungsgelder im Gesamtvolumen von etwas mehr als 850.000 US-Dollar angenommen und nicht vollständig versteuert, so der Staatsanwalt. Ein weiterer Angeschuldigter sei aufseiten der Darlehensnehmer tätig geworden und habe die Vorteile gewährt. "Der dritten angeklagten Person wird vorgeworfen, dem ehemaligen stellvertretenden Finanzdirektor ihre Konten zur Vereinnahmung der Bestechungsgelder zur Verfügung gestellt zu haben."

Landgericht muss über Zulassung der Anklage entscheiden

In der Antwort der auf Wirtschaftskriminalität spezialisierten Anklagebehörde ist zudem von nicht näher bezeichneten weiteren Tatvorwürfen die Rede. Diese seien aber nicht zum Nachteil der Diözese Eichstätt begangen worden und richteten sich nicht gegen deren früheren leitenden Mitarbeiter. Laut Zeitungsberichten hat dessen Anwalt die Vorwürfe gegen seinen Mandanten zurückgewiesen. Das Landgericht München II muss nun über die Zulassung der Anklage entscheiden. Das Bistum zeigte sich erfreut über die "offensichtlich gerichtliche Klärung und Aufarbeitung der Sachverhalte".

In dem Fall geht es um Investitionen aus Eichstätter Bistumsvermögen in US-Immobilienprojekte in den Jahren 2014 bis 2016. Dabei waren Rücklagen in Höhe von fast 60 Millionen US-Dollar hochriskant angelegt worden. Bischof Gregor Maria Hanke hatte den Skandal 2018 publik gemacht, nachdem er im Sommer 2017 nach Einschaltung von externen Wirtschaftsprüfern und Anwälten Anzeige erstattet hatte. Zeitweilig hatten die Ermittler auch Verdachtsmomente gegen den Bischof geprüft. Als direkte Folge des Skandals überarbeitete die Diözese ihre Anlagerichtlinien. Inzwischen werden die Investments von externen Dienstleistern verwaltet.