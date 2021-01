Finanzskandal Bamberg: SPD beendet Zusammenarbeit mit Kritikern

Weil drei Stadtratsmitglieder den Bamberger Oberbürgermeister dazu aufgerufen hatten, sein Amt wegen der Boni-Affäre ruhen zu lassen, beendet die SPD Bamberg die Zusammenarbeit mit den Kritikern. Aus Sicht der SPD-Stadtratsfraktion sei dieser Schritt unumgänglich, da die Vertrauensbasis zwischen vereinzelten Bündnispartnern nachhaltig gestört sei, teilt die SPD Bamberg in einem Schreiben mit.

Kooperation zwischen SPD, Volt, ÖDP und Bamberger Mitte aufgehoben

Die Forderung, dass Starke seine Ämter bis auf Weiteres ruhen lassen solle, habe das Fass zum Überlaufen gebracht, heißt es weiter. Der Vorstoß sei populistisch motiviert und zeige ein erschreckendes Rechtsverständnis, wird SPD-Fraktionsvorsitzender Klaus Stieringer in dem Schreiben zitiert. Eine Kooperation zwischen SPD und Volt, ÖDP sowie Bamberger Mitte gebe es somit nicht mehr.

Starke soll wegen Boni-Affäre Amt ruhen lassen

Am Sonntag hatten Hans-Günter Brünker (Volt), Lucas Büchner (ÖDP) und Jürgen Weichlein (Bambergs Mitte) gefordert, dass Bambergs Oberbürgermeister sein Amt ruhen lassen solle. Als Grund gaben sie die Auszahlung unzulässiger Boni an Beamte und Angestellte an, die Starke zu verantworten habe. Auch weil die Regierung von Oberfranken gegenüber dem BR davon sprach, dass die Stadt bereits 2013 die Beendigung der umstrittenen Boni-Praxis zugesichert, danach aber keine Taten hat folgen lassen, sollten nur noch Mitarbeiter mit der Aufklärung befasst sein, die in keinem Interessenskonflikt stünden.

Volt, ÖDP und Bamberger Mitte sprechen von unumgänglichen Schritt

Von Volt, ÖDP und Bamberger Mitte heißt es, die Aufforderung, dass Starke seine Ämter ruhen lassen sollte, sei den Unterzeichnern als Kooperationspartner nicht leicht gefallen. Im Sinne einer transparenten Politik scheine der Schritt aber unumgänglich.

Am Donnerstag soll der Prüfbericht des Kommunalen Prüfungsverbandes in einer teilweise öffentlichen Sitzung des Bamberger Rechnungsprüfungsausschusses vorgestellt werden. Die Staatsanwaltschaft Hof hat Ermittlungen gegen Unbekannt eingeleitet.