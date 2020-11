Finanzloch wegen Corona: Bamberg nimmt Millionen-Kredit auf

Die Verwaltung der Stadt Bamberg will im kommenden Jahr einen Kredit über 15 Millionen Euro aufnehmen. Das gab Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) bei einer Pressekonferenz in Bamberg bekannt. Ziel sei es, die Corona-Pandemie nicht zu einer tiefgreifenden städtischen Finanzkrise führen zu lassen.

Bamberger Haushalt fehlen 38 Millionen Euro

Im Verwaltungshaushalt würden coronabedingt 38 Millionen Euro fehlen. Dabei handle es sich um die schlimmste Haushaltslage seit dem Zweiten Weltkrieg, so Andreas Starke. Neben der Kreditaufnahme sind auch verschiedene Sparmaßnahmen und Gebührenerhöhungen geplant. So soll etwa die Grundsteuer angehoben werden und 2,8 Millionen Euro in die Stadtkasse bringen.

Von der Stadt subventionierte Einrichtungen wie die Musikschule, die Volkshochschule, die Stadtbücherei und das E.T.A.-Hoffmann-Theater sollen im nächsten Jahr 2,5 Prozent weniger Geld bekommen. Die freiwilligen Leistungen der Stadt für Kultur, Sport, Jugend und Soziales sollen um 15 Prozent gekürzt werden, sagte der Finanzreferent Bertram Felix.

Sparmaßnahmen für Kultur in Bamberg

Vor allem die Kürzungen im Kulturbereich hatten in der vergangenen Woche für eine große Verunsicherung bei Kulturschaffenden und Künstlern gesorgt. Die Regierung von Oberfranken habe nach einem Gespräch mit der Stadtspitze nun "Grünes Licht" für den Haushalt und die beabsichtigten Sparmaßnahmen gegeben.