Finanzloch: Bamberger Stadtrat stimmt über Sparhaushalt ab

Am Mittwochabend wird in der letzten Stadtratssitzung der Stadt Bamberg im Jahr 2020 über den künftigen Haushalt abgestimmt. Der Stadt Bamberg fehlen im Verwaltungshaushalt 38 Millionen Euro. Unter anderem will die Stadtverwaltung 15 Millionen Euro Schulden aufnehmen. Neben der Kreditaufnahme sind auch verschiedene Sparmaßnahmen und Gebührenerhöhungen geplant.

Um Finanzloch zu stopfen soll die Grundsteuer steigen

So soll etwa die Grundsteuer angehoben werden und 2,8 Millionen Euro in die Stadtkasse bringen. Von der Stadt subventionierte Einrichtungen wie die Musikschule, die Volkshochschule, die Stadtbücherei und das ETA-Hoffmann-Theater sollen im nächsten Jahr 2,5 Prozent weniger Geld bekommen.

Bei Kultur, Sport und Jugend soll gespart werden

Die freiwilligen Leistungen der Stadt für Kultur, Sport, Jugend und Soziales sollen um 15 Prozent gekürzt werden. Vor allem die Kürzungen im Kulturbereich hatten für eine große Verunsicherung bei Kulturschaffenden und Künstlern gesorgt.

Stadtrat möchte Notlagen mit Unterstützungsfonds abfedern

In das Maßnahmenpaket wurden außerdem noch drei Unterstützungsfonds aufgenommen, die über insgesamt 750.000 Euro verfügen. Die Unterstützungsfonds sind unter anderem für Schulen, Kitas, Mobilität, Klima und den "Zusammenhalt" in der Stadt vorgesehen, sagt die Stadtsprecherin Judith Weingart. Damit wolle der Stadtrat Notlagen abfedern und sich mehr Gestaltungsmöglichkeiten einräumen.

Regierung von Oberfranken gibt "grünes Licht" für Sparhaushalt

Wie die Gelder aus den Unterstützungsfonds konkret vergeben werden, darüber will der Stadtrat im Januar entscheiden. Die Regierung von Oberfranken hat für den Haushalt bereits "grünes Licht" gegeben.