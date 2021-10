Finanzen im Fränkischen Seenland sollen neu verteilt werden

Bei der Neuverteilung des Geldes für die drei Zweckverbände im Fränkischen Seenland ist der Zweckverband Altmühlsee der Gewinner. 60.000 Euro mehr soll er künftig zur Verfügung haben. Dem hat der Wirtschafts- und Umweltausschuss des mittelfränkischen Bezirkstages bereits zugestimmt, wie aus einem Schreiben hervorgeht. Nun muss noch der Bezirksausschuss die Umschichtung der Zuschüsse absegnen.

Zum Artikel: Wie das Fränkische Seenland Franken vor dem Vertrocknen bewahrt

Den größten Teil bekommt nach wie vor der Zweckverband Brombachsee mit nun 550.000 Euro (vorher 610.000 Euro). Es folgt der Zweckverband Altmühlsee mit 285.000 Euro (vorher 225.000 Euro) und der Zweckverband Rothsee unverändert mit 165.000 Euro.

Einrichtungen am Altmühlsee müssen saniert werden

Die Aufteilung der Verbandsumlage im Fränkischen Seenland ist schon seit längerem in der Diskussion. Viele Einrichtungen am Altmühlsee befänden sich in der Sanierungsphase, deshalb helfe ein Finanzplus sehr weiter, heißt es vonseiten des Zweckverbands Altmühlsee. Der Zweckverband Brombachsee hat sich zudem bereiterklärt, die 40.000 Euro Mitgliedsbeitrag für den Tourismusverband Fränkisches Seenland für den Zweckverband Altmühlsee zu übernehmen.

Barrierefreiheit an den Seen soll sich verbessern

Der Wirtschaftsausschuss hat in seiner Sitzung am Dienstag (05.10.21) zusätzlich 300.000 Euro für Projekte bewilligt, um die Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit an den Seen verbessern. Dem muss noch der Bezirkstag in seiner Haushaltssitzung im Dezember 2021 zustimmen.

Der Bezirk Mittelfranken ist der größte Geldgeber für die drei Seenzweckverbände an Altmühl-, Brombach- und Rothsee.