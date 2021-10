Finanzbildung: Wichtiger Baustein für die Zukunft

Die Jugendstudie 2021 des Bundesverbands Deutscher Banken im September zeigt, dass 60 Prozent der 700 repräsentativ befragten Menschen zwischen 14 und 24 Jahren nicht wissen, was Investmentfonds sind. Weitere 76 Prozent wünschen sich deshalb eine stärkere Vermittlung von wirtschaftlichen Zusammenhängen in der Schule.

Bereits Anfang 2015 ließ die damals 17-Jährige Schülerin Naina in einem vielbeachteten Tweet ihrem Frust über das Bildungssystem freien Lauf und sorgte für Schlagzeilen: “Ich bin fast 18 und habe keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen. Aber ich kann eine Gedichtanalyse schreiben. In 4 Sprachen.” Es blieb die Frage: Wie können junge Menschen besser an komplexe Themen wie Finanzen, Anlagen und Altersvorsorge herangeführt werden?

Kultusministerium: Schulen sind breit aufgestellt

Das Kultusministerium betont auf Anfrage, dass die ökonomische Bildung in den Lehrplänen eine wichtige Rolle einnehme. Neben Einblicken in das unternehmerische Handeln solle der Unterricht auch zum Nachdenken über den Umgang mit Geld, zur Planung von Ausgaben und zum Hinterfragen des eigenen Konsumverhaltens anregen. Weitere, Schularten übergreifende Schwerpunkte seien dabei das sichere ökonomische Handeln im eigenen Lebensumfeld und Formen der Geldanlage.

An wirtschaftswissenschaftlichen Gymnasien und im Fachbereich Wirtschaft an Fach- und Berufsoberschulen findet laut dem Kultusministerium eine sehr anspruchsvolle, tiefgreifende Lehre statt. Aber auch an Gymnasien würden sich die Schüler mit den Akteuren des Kapitalmarktes befassen und die Wertpapieranalyse sei dabei ein Bestandteil. Der Unterricht an Mittel- und Realschule falle dagegen handlungsorientierter aus und wolle den Schülern das alltägliche wirtschaftliche Handeln näherbringen, so das Kultusministerium.

Seit diesem Schuljahr werde mit dem Konzept “Alltagskompetenzen - Schule fürs Leben” gezielt auch das wirtschaftliche Handeln der Schüler gefördert. In allen Schularten sollen die Schüler ab Jahrgangsstufe 7 dabei an verschiedenen Planspielen und Projekten teilnehmen und erste praktische Erfahrungen im unternehmerischen Bereich und an der Börse sammeln können.

Wichtige Grundkompetenzen für das Leben

Ein Angebot für die bayerischen Schulen kommt dabei von der Initiative “Finanztip Schule”. “Die Bildung in den Themen Geld, Finanzen und Anlagen ist gerade für junge Leute sehr wichtig”, betont Sophie Linder, die Leiterin von “Finanztip Schule”. Denn darin seien wichtige Grundkompetenzen zum Bestehen in der modernen Gesellschaft verankert, so Linder. Mehr Finanzwissen in den Unterricht zu bringen, das sei das grundsätzliche Ziel des Projekts, das seit dem Start 2018 deutschlandweit schon an über 500 Schulen aller Schularten aktiv war.

“Zu unserem Konzept gehört es, dass wir den Lehrkräften nicht nur unabhängige Lernmaterialien zur Verfügung stellen, sondern im Unterricht neben weiteren Medien auch mit Tik-Tok-Videos arbeiten.” Diese neue, crossmediale Lehrmethode bringe dem Projekt durchweg positive Resonanzen sowohl von Lehrkräften als auch Schülern ein und es sei ein hoher Lernerfolg zu verzeichnen, so Projektleiterin Linder.

Die maximal 60 Sekunden langen Videos auf dem Tik-Tok-Kanal von Finanztip erreichen oft mehrere hunderttausend Menschen. In den Videos, so berichtet Linder, würden die oftmals komplizierten Themen einfach erklärt und die junge Zielgruppe sei mit diesem Format sehr zufrieden. Dies zeigten auch die vielen Rückmeldungen aus der Community.

Interesse bei jungen Menschen ist da

Auch auf Youtube finden junge Menschen mittlerweile zahlreiche Angebote zum Thema Finanzen. Während des ersten Lockdowns gründete zum Beispiel Silvia Kühn ihren Kanal “Clever Money”. Seitdem lädt die 16-Jährige Gymnasiastin aus Grafing bei München jede Woche ein kurzes Video hoch. Dort befasst sie sich mit Begriffen wie ETF, Dividende oder Festgeld und der Frage, wie Geld richtig angelegt werden kann.

“Wir sind alle in einem Alter, wo man sich schon mit diesen Themen beschäftigen kann und auch sollte”, betont Kühn. Zu ihrem Wirtschaftsunterricht in der Schule sagt sie, dass dieser sehr viel über das Wirtschaftssystem beinhalte. Auch Finanzthemen würden behandelt, aber er könnte an manchen Stellen mehr in die Tiefe gehen.

“Allerdings ist es auch Aufgabe der Eltern, mit ihren Kindern über Geld zu reden”, sagt die Schülerin. Sie selbst kam schon früh mit dem Thema Finanzen in Kontakt. Sowohl ihre Mutter als auch ihr Vater arbeiten als Finanzberater. “Ich sehe aber auf jeden Fall, dass das Interesse bei den Followern und auch meinen Freunden vorhanden ist.” Dieses Grundinteresse müsse genutzt werden, um mehr Finanzwissen an Jugendliche zu bringen.

Zugeschnittene Angebote für die Zielgruppe

Es ist erkennbar, dass sich seit dem Tweet von Naina im Jahr 2015 in Sachen Finanzbildungsangeboten einiges getan hat. Auch ist zu erkennen, dass bei jungen Menschen durchaus Interesse für die Themen vorhanden ist. Die aktuelle Studie des Bundesverbands Deutscher Banken zeigt aber auch, dass noch viel zu tun ist.