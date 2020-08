Finanzamt München: 300 Stellen werden nach Schweinfurt verlagert

Schweinfurter Landrat "äußerst irritiert" über Entscheidungsfindung

Der Schweinfurter Landrat Florian Töpper (SPD) zeigt sich ein einer Pressemitteilung "äußerst irritiert" über die Entscheidungsfindung und -verkündung zur Verlagerung von rund 300 Arbeitsplätzen des Finanzamts München nach Schweinfurt. Töpper fühlt sich bei der Entscheidungsfindung "komplett übergangen".

Der Grund dafür: Im Januar stand auf der Internetseite des Bayerischen Finanzministeriums, dass die Bearbeitungsstelle des Finanzamts München "in den Raum Schweinfurt" gehen sollte. Töpper bot damals unter anderem das leerstehende Gerichtsgebäude in Gerolzhofen oder die ehemaligen US-Conn-Kasernen bei Geldersheim als mögliche Immobilie für die Behördenverlagerung an. "Es war eine substantielle Bewerbung, auf die wir außer einer Eingangsbestätigung vom 4. Februar 2020 mit dem Hinweis, wir werden so schnell wie möglich dazu Nachricht erhalten, bis zum heutigen Tag keinerlei Reaktionen bekommen haben", berichtet der Landrat.

Nach der heutigen Standortentscheidung für Schweinfurt schreibt Töpper nun: "Die Region hätte auch aus dem Landkreis heraus gestärkt werden können."

Behördenverlagerung: Eröffnung der Außenstelle des LSI in Bad Neustadt

In Bad Neustadt an der Saale eröffnete Füracker zuvor die Außenstelle des Landesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (LSI). Im Rahmen des Konzepts "Regionalisierung von Verwaltung - Behördenverlagerung" wurden in Bad Neustadt 15 hochqualifizierte Arbeitsplätze geschaffen. Wichtigste Aufgabe des LSI ist der Schutz des staatlichen Behördennetzes. "Der aktive Schutz der staatlichen IT-Systeme wird damit spürbar auch aus Bad Neustadt a.d.Saale gewährleistet", erklärte der Finanz- und Heimatminister. Füracker nannte die Außenstelle des LSI einen wichtiger Meilenstein zur Stärkung des Behördenstandorts und ein Gewinn für das nördliche Unterfranken.