Finanz-Affäre Bamberg: Warten auf Ergebnisse geht weiter

Die Staatsanwaltschaft Hof hat den Termin für die Bekanntgabe der Ermittlungsergebnisse in der sogenannten Boni-Affäre in Bamberg auf Juli verschoben. Aufgrund des derzeitigen Ermittlungsstands sei dann eine Presseerklärung geplant, teilt die Staatsanwaltschaft gegenüber BR24 mit. Der Termin wurde bereits mehrmals seit November vergangenen Jahres neu angesetzt. Letzter Stand war noch, dass Mitte Juni bekanntgeben werden sollte, ob Anklage erhoben wird.

Massive Verstöße gegen Arbeitszeitverordnung

Erst die Bekanntgabe des Berichts des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes (BKPV), dann im Mai 2021 die Razzia im Bamberger Rathaus und in mehreren Privatwohnungen: Die Bamberger Finanzaffäre nahm ihren Lauf. Die Regierung von Oberfranken kam nach Prüfung der Lage zum Schluss, dass die Stadt Bamberg unter anderem gegen die Bayerische Arbeitszeitverordnung massiv verstoßen habe. Ermittlungen wurden eingeleitet. Jetzt wird durch die für Wirtschaftsdelikte zuständige Staatsanwaltschaft Hof bekanntgegeben, ob Anklage gegen OB Andreas Starke (SPD) oder weitere Verwaltungsmitarbeiter erhoben wird.

Zu unrecht gezahlte Überstundenpauschalen

Unstrittig ist, dass die Stadt Bamberg an mehrere Mitarbeiter unter anderem rechtswidrige Zahlungen geleistet hat - in Form von Überstundenpauschalen. Laut dem Bayerischen Kommunalen Prüfungsbericht soll es sich dabei um rund eine halbe Million Euro gehandelt haben. Eine Abteilung im Bamberger Rathaus versucht mittlerweile das zu Unrecht gezahlte Geld wieder zurückzuholen. Bei Angestellten gestaltete sich das schwierig, da übertarifliche Leistungen hier in der Regel zulässig sind. Ganz anders bei Beamten. Hier ist es möglich. Die möglichen Rückforderungen an einzelne Mitarbeiter bewegen sich nach Aussage der Stadt im Bereich von 1.000 Euro bis zu 80.000 Euro.

Was könnte passieren?

Ob Amtsträger zur Verantwortung gezogen werden, hängt nun von den Ermittlungsergebnissen der Staatsanwaltschaft Hof ab. Eine Anklage könnte gegen eine oder mehrere Personen erhoben oder das Verfahren eingestellt werden. Beides ist denkbar. "Wenn die Ermittlungsbehörden der Meinung sind, es besteht hinreichender Tatverdacht, erst dann kommt es zur Anklage", erklärt Prof. Max-Emanuel Geis, Mitglied des Bayerischen Verfassungsgerichtshof und Rechtswissenschaftler an der FAU Erlangen-Nürnberg. "Wenn die Staatsanwaltschaft davon ausgeht, dass da am Verdacht der Untreue was dran ist, dann ist die Sache auch nicht nur mit einem Strafbefehl abgetan, weil Untreue ist doch ein relativ schweres Vermögensdelikt."

Wenn es zu einer möglichen Anklage gegen den Oberbürgermeister oder Mitarbeitern kommen sollte, sind damit noch keine weiteren Konsequenzen verbunden, meint Geis. Auch dann könne Andreas Starke sein Amt weiter ausüben, denn es gelte auch hier erst einmal die Unschuldsvermutung bis zum Prozess und dem entsprechenden Ausgang. Es könne jedoch sein, dass sich die Disziplinarbehörde einschalte. Denn, wenn ein Straftatbestand vorliege, dann sei auch gleichzeitig ein Dienstvergehen gegeben. Die Disziplinarbehörde sei in diesem Falle die Landesanwaltschaft.

Vorläufige Amtsenthebung möglich

Wenn das strafrechtliche Verfahren dabei erwarten lasse, dass es zu einer Verurteilung kommt, wäre es sogar möglich den jeweiligen Amtsträger vorläufig des Dienstes zu entheben. Dann wäre zum Beispiel auch eine Kürzung des Gehalts um die Hälfte möglich. Eine Amtsenthebung sei die schärfste Maßnahme im Disziplinarrecht. Daneben gebe es noch Verweise und andere Möglichkeiten.

Käme es zu einer Anklage durch die Staatsanwaltschaft Hof und in einem anschließenden Gerichtsverfahren zu einer Verurteilung, dann würde es bei verbeamteten Mitarbeitern oder eben auch dem Oberbürgermeister erst bei einer Freiheitsstrafe von über einem Jahr zu ernsthaften Maßnahmen kommen. Dann erlischt das Beamtenverhältnis kraft Gesetz. Damit verbunden sei parallel eine Entfernung aus dem Dienst, so Geis weiter.

Ein mögliches Disziplinarverfahren ruhe aber grundsätzlich solange ein Strafverfahren laufe. Danach könnte jedoch der Fall eintreten, dass auch bei einer Verurteilung unter einem Jahr aus dienstrechtlichen Gründen die Verfehlung so schwer eingeschätzt werde, dass durch ein weiteres Verfahren vor der Disziplinarkammer des Verwaltungsgerichts eine Entfernung aus dem Dienst stattfinden könne, so Geis.

Der politische Druck könnte bei einer Anklage hoch sein

Kommt es nicht zur Einstellung der Ermittlungen, dann gilt trotz allem erst einmal die Unschuldsvermutung. Im Klartext heißt das, bis zu einem möglichen Prozess tut sich weiter erst einmal nichts. In dieser Zeit könnte jedoch der politische Druck auf die vermeintlichen Angeklagten enorm wachsen.

Und auch die Disziplinarbehörden könnten hellhöriger werden, wenn bereits im Vorfeld weitere Vorkommnisse vorliegen. Im Falle des Oberbürgermeisters wäre das die Verletzung von Dienstgeheimnissen. Die Staatsanwaltschaft Coburg verurteilte ihn zu einem Strafbefehl und der Zahlung von 60 Tagessätzen, insgesamt 18.000 Euro. "Grundsätzlich müsse jeder Fall einzeln für sich gesehen werden", meint Prof. Max-Emanuel Geis. "Auf der anderen Seite kann natürlich eine Häufung von Ereignissen auch dazu führen, dass die Disziplinarbehörde der Auffassung ist, dass die Person mit härteren Disziplinarmaßnahmen zu überziehen ist, als wenn es beim ersten Mal ist. Das ist jedoch eine Einzelfallentscheidung."

Reaktionen der Parteien könnten zum Krach führen

Die größte Fraktion Grünes Bamberg hat sich immer mit Rücktrittsforderungen zurückgehalten. Erst Ergebnisse, dann entsprechende Schritte, lautet das Motto. Die Grünen wollten den Stab mit der SPD und vor allem mit Oberbürgermeister Starke nicht brechen. Je nach Inhalt der Ermittlungsergebnisse haben sie jedoch ein Sonderplenum angekündigt, um über weitere Schritte abzustimmen. Die BBB-Fraktion aus ÖDP, Volt und Bamberger Mitte haben bereits im vergangenem Jahr den Rücktritt des Oberbürgermeisters gefordert. Sie sahen es als einen Irrtum an, dass man die Affäre "mit dem gleichen Führungspersonal aufarbeiten kann, das die Verfehlungen zu verantworten hat". Die CSU und die kleineren Parteien wie BuB (Bambergs unabhängige Bürger) oder FDP distanzierten sich ebenfalls öffentlich von einer Rücktrittsforderung. Auch sie wollen das Ende der strafrechtlichen Ermittlungen abwarten.

Keine voreiligen Konsequenzen, dafür Überlegungen

In einem Rechtsstaat gilt die Unschuldsvermutung und doch gibt es natürlich bereits Überlegungen für den Fall der Fälle. Die CSU ist die zweitgrößte Fraktion im Bamberger Rathaus. Und auch wenn Staatsministerin Melanie Huml (CSU) immer wieder bei der Frage einer möglichen Kandidatur als OB-Kandidatin abwinkte, so bringt sie sich alleine schon durch ihre Wahl als neue CSU-Kreisvorsitzende ins Gespräch. Bei den Grünen könnte Jonas Glüsenkamp eine mögliche Kandidatur anstreben. Der jetzige Bürgermeister hatte genug Zeit sich in Verwaltungsaufgaben einzuarbeiten und besetzt auch als Geschäftsführer der Klima- und Energieagentur Bamberg wichtige Themen.