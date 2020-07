Finaler Sitzungstag im Landtag: Zeit für Dringlichkeitsanträge

Bei einem zweiten Lockdown, und sei er nur lokal, müsse die Staatsregierung mehr Rücksicht auf die Familien nehmen, das fordert die Landtags-SPD in einem Dringlichkeitsantrag. Denn gerade Kinder in belastenden Familiensituationen standen aus Sicht der Sozialdemokraten bisher zu wenig im Fokus der Staatsregierung.

SPD fordert Konzept zur Heimbetreuung - bietet selbst aber keine Ideen an

Daher sei es jetzt wichtig, Alternativen zu erneuten Schulschließungen zu entwickeln, damit Eltern nicht plötzlich wieder Hals über Kopf die Heimbetreuung organisieren müssten. Das gelte auch für die Betreuungseinrichtungen jüngerer Kinder, so die SPD. Die Staatsregierung müsse jetzt ein Konzept entwickeln, das den Eltern im Notfall Planungssicherheit auch bei Vereinbarungen mit Arbeitgebern zusichert.

Einstellung bei Lehrkräften gefordert

Konkrete Alternativen, wie etwa eine Ausweitung der Notbetreuung für Kinder, nennt die SPD in ihrem Antrag nicht. Sie fordert die Staatsregierung aber auf, für die Einstellung neuer pädagogischer Kräfte zu sorgen. Das wollen auch die Grünen in ihrem Dringlichkeitsantrag für mehr Lehrkräfte an Grund- und Mittelschulen. Gelder aus dem staatlichen Coronafonds sollen die Schulen in die Lage versetzen, auch selbst Pädagogen und Sozialpädagogen einzustellen.

Härtere Strafen für Kinder-Pornografie im Netz

Beim Thema Kindesmissbrauch fordern CSU und Freie Wähler die Staatsregierung in einem gemeinsamen Antrag auf, im Bundesrat dafür zu sorgen, dass Betreiber von Kinderporno-Plattformen härter bestraft und Präventionsmaßnahmen für mögliche Täter ausgebaut werden.

Umbau des Landtags auf Corona-Tauglichkeit

Zum Abschluss der letzten Sitzung vor der Sommerpause folgen die Schlussworte, üblicherweise von Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU), Regierung und Opposition. Wegen der Corona-Krise hatte der Landtag zuletzt regelmäßig nur in Schrumpf-Besetzung getagt, um Mindestabstände einhalten zu können. Ziel für den Herbst ist es, wieder in Normalbesetzung zu starten. Um die Infektionsgefahr zu minimieren, sollen bis dahin im Plenarsaal Plexiglasscheiben zwischen den Abgeordnetenreihen eingebaut werden. Zudem gilt mittlerweile auch für Parlamentarier eine Maskenpflicht.