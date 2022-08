"Final decision": Ankie Spitzer bleibt Attentats-Gedenken fern

Der 5. September wird in München im Zeichen des Gedenkens stehen: Vertreter von Bund, Freistaat und der Stadt München wollen an die israelischen Sportler erinnern, die beim Attentat während der Olympischen Sommerspiele von 1972 ermordet wurden. Die Angehörigen haben ihr Kommen ausgeschlossen – aus Ärger über zu geringe Entschädigungszahlungen. Ankie Spitzer, die Witwe des ermordeten Fecht-Trainers André Spitzer, lässt im BR-Interview aber doch noch ein kleines Türchen offen.

Aus "heiteren Spielen" wurde ein Horror

Es gibt Bilder, die erst in der Rückschau Gewicht bekommen. So zum Beispiel die Aufnahmen der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele in München am 26. August 1972. Beim Einlauf der Athleten ins Stadion sieht man kurz die israelische Mannschaft, wie sie mit dunkelblauen Sakkos, weißen Hüten auf dem Kopf und ernsten Blicken in die Arena kommt. Es sind wohl die letzten Bilder der gesamten israelischen Mannschaft der Spiele von 1972.

In den frühen Morgenstunden des 5. Septembers dringt ein Kommando der palästinensischen Terrororganisation "Schwarzer September" in das Quartier der israelischen Mannschaft in der Connollystraße 31 im Olympischen Dorf ein. Die "heiteren Spiele" von München – sie enden genau in diesem Augenblick.

6. September: Der Tag, an dem Ankie Spitzers Mann starb

Ringertrainer Mosche Weinberg und Gewichtheber Josef Romano werden gleich zu Beginn von den Terroristen erschossen. Die restlichen neun Geiseln sterben rund 21 Stunden später auf dem Bundeswehrfliegerhorst Fürstenfeldbruck während eines dilettantischen Befreiungsversuchs der bayerischen Polizei. Die Opfer sind die Gewichtheber David Berger und Zeev Friedman, Kampfrichter Yossef Gutfreund, Ringer Eliezer Halfin, Fechttrainer André Spitzer, Leichtathletiktrainer Amitzur Schapira, Schützentrainer Kehat Shorr, Ringer Mark Slavin und Kampfrichter Yakov Springer.

Geld kommt vom Roten Kreuz

Als die Särge mit den Getöteten nach Israel geflogen werden, gibt das Deutsche Rote Kreuz einen Scheck in Höhe von einer Million Mark mit. Adressiert ist der Scheck an Magen David Adom, das israelische Pendant zum Roten Kreuz in Deutschland. Dieses Geld ist eigentlich für die Hinterbliebenen der Opfer gedacht. Da jedoch die Bundesregierung ein Schuldeingeständnis vermeiden wollte, habe das Rote Kreuz als Vermittler fungiert, erzählt Ankie Spitzer im BR-Interview.

Spitzer: Deutschland hat keine Entschädigung gezahlt

Ankie Spitzer war 1972 Mutter eines zwei Monate alten Mädchens und Ehefrau von Fechttrainer André Spitzer, der in Fürstenfeldbruck ums Leben kam. Sie saß mit in dem Flieger, der nach dem Attentat von München zurück nach Israel flog. Im Frachtraum lag der Sarg mit dem Leichnam ihres Mannes.

Rund vier Millionen Euro haben die Angehörigen laut Ankie Spitzer bisher bekommen, darunter auch das Geld, das durch das Rote Kreuz übermittelt wurde. Die restlichen drei Millionen seien eine humanitäre Geste der Bundesregierung im Jahr 2002 gewesen - keine Entschädigung, so Spitzer. Allerdings wurde das meiste Geld für die Beerdigungen, Gerichtskosten und Anwälte verwendet, denn für die rund drei Millionen Euro mussten die Hinterbliebenen jahrelang kämpfen.

Politik und Behörden: Jahrzehntelanges Vertuschen

Über Jahrzehnte versuchten die Bundesrepublik und der Freistaat, die Geschehnisse rund um das Attentat und die in allen Aspekten gescheiterte Befreiungsaktion auf dem Fliegerhorst Fürstenfeldbruck so gut es ging aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Die Angehörigen mussten um Akteneinsicht kämpfen. Nur scheibchenweise kam das Versagen der deutschen Sicherheitsbehörden an die Öffentlichkeit.

Nun, 50 Jahre später, zeichnet sich ab, dass die Bundesrepublik ihre Schuld an der Ermordung der israelischen Mannschaft eingestehen will. Gedenkfeiern sowohl in der Connollystraße als auch in Fürstenfeldbruck sind geplant. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier soll angekündigt haben, auch die letzten Akten der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und: Auch Entschädigungszahlungen sollen im Raum stehen.

Hinterbliebene wollen nicht zur Gedenkfeier kommen

Allerdings sind diese Entschädigungszahlungen nach Ansicht der Angehörigen so gering, dass die Hinterbliebenen ihre Teilnahme an den Gedenkfeiern nun abgesagt haben. Laut Spitzer soll der israelische Staatspräsident Jitzchak Herzog diese Summe sogar als "Witz" bezeichnet haben. Die Angehörigen selbst empfänden die genannte Summe als beleidigend, schreibt Spitzer in einem Brief an den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Deswegen habe man sich entschlossen, so die 76-Jährige, sowohl den gecharterten Flieger für die rund 200 Angehörigen als auch die gebuchten Hotelzimmer zu stornieren.

Entschädigungs-Forderung: "Wunsch, ein Zeichen zu bekommen"

In dem Brief an den Ministerpräsidenten schreibt Spitzer, dass die deutschen Behörden die Entschädigung für das Olympia-Attentat nicht nach internationalen Standards bemäßen – und das, obwohl es ein Attentat einer palästinensischen Terrororganisation gewesen sei. Für die Opfer der Angehörigen des Flugzeugabsturzes über dem schottischen Lockerbie und dem Anschlag auf die Berliner Disco "La Belle" sei viel mehr Geld gezahlt worden, sagt Spitzer. Allein bei Lockerbie sollen es rund zehn Millionen Dollar pro Familie gewesen sein. So viel müsse es nicht sein, sagt Spitzer, aber irgendwo in der Mitte.

Was auf den ersten Blick als horrende Forderung erscheinen mag, sei bei genauerem Hinsehen nichts anderes als der Wunsch danach, ein Zeichen zu bekommen, dass Deutschland seine Schuld nicht nur mit Worten, sondern mit Taten eingestehe, unterstreicht Spitzer.

Angebot des deutschen Botschafters in Israel

Das Angebot, das der neue deutsche Botschafter in Israel, Steffen Seibert, den Hinterbliebenen unterbereitet hat, liegt laut Spitzer bei 200.000 Euro pro Familie. Auch davon müssten wieder Anwälte und sonstige Auslagen bezahlt werden. Grundsätzlich bestreitet Spitzer auch, dass es "Verhandlungen" mit der Bundesrepublik gebe. Man habe dieses eine Angebot von deutscher Seite bekommen, sonst nichts.

Immer noch nicht alle Akten zugänglich?

Die Wunden, die am 5. September 1972 entstanden sind, sind immer noch tief und alles andere als verheilt. Über 50 Jahre mussten die Angehörigen darum kämpfen, zu erfahren, was genau in den 21 Stunden in der Connollystraße 31 und am Fliegerhorst Fürstenfeldbruck passiert ist. Sie trafen nach eigener Aussage auf Mauern des Schweigens. In der Tat hat der Freistaat Bayern erst vor kurzem noch nicht veröffentlichte Akten dem Bayerischen Staatsarchiv übergeben und damit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann hat vor kurzem eingeräumt, dass es möglicherweise immer noch Akten im Besitz des Bundes geben könnte, die noch nicht veröffentlicht worden seien.

Staatsregierung will mit Hinterbliebenen im Gespräch bleiben

Die bayerische Staatsregierung will die Gespräche mit den Angehörigen der Opfer fortsetzen. Auf BR24-Anfrage sagte ein Sprecher der Staatskanzlei, die Verhandlungen würden fortgeführt, mit dem Ziel, ein positives Ergebnis zu erreichen. "Wir bedauern die Absage sehr", so die Staatskanzlei.

Spitzer: "A final decision"

Auf die Frage, ob die Entscheidung der Angehörigen, nicht nach München zu kommen, final sei, sagt Ankie Spitzer im BR-Interview: "Yes, it is absolutely a final decision" - eine endgültige Entscheidung. Allerdings sei sie von Grund auf Optimistin, "und sollte die Bundesrepublik auch zu dem Schluss kommen, dass die angebotene Entschädigung tatsächlich ein Witz ist und ein besseres Angebot unterbreiten, kann man die Pläne wieder ändern." Bisher sehe sie aber nichts, was darauf hindeuten könnte.