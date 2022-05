"Filumi": Schwerkranke Kinder im Fokus

Es herrscht eine gelöste Stimmung im Schwimmbad. In einem kleinen Becken sind Kinder mit bunten Schwimmnudeln. Eines davon ist Jakob. Er ist fünf Jahre alt – und wirkt tiefenentspannt, während er nahezu schwerelos im Wasser liegt. Seinen Kopf und seine Füße werden von zwei Osteopathen gehalten. Denn hier findet gerade eine Therapie statt. Jakob hat das DiGeorge-Syndrom, ein kaum bekannter, dabei nicht seltener Gendefekt. Bei Jakob bedeutet er, dass er in seiner Entwicklung stark verzögert ist.

Bundesweit einzigartige Einrichtung

Um zur Ruhe zu kommen, Kraft zu tanken und auch, um komprimiert osteopathische Behandlungen zu erhalten, ist er gemeinsam mit seiner Mama Anja Pohl nach Oberfranken gekommen. Denn hier in Bad Alexandersbad hat im vergangenen Jahr das erste Osteopathie-Kinder-Zentrum eröffnet. Eine Einrichtung, die es bundesweit sonst nirgends gibt. Auf vier Tage ist der Therapieplan für Jakob ausgelegt. Darauf steht nicht nur die Wassertherapie, sondern beispielsweise auch eine Klang-, Wald- und Tiertherapie.

"Es ist sehr anstrengend für uns beide, aber es ist einfach toll. Die Therapeuten sind so herzlich, haben keine Berührungsängste. Es ist ein tolles Miteinander - und ich denke, Jakob hilft es auch." Anja Pohl

Behandlung für schwerkranke Kinder

Das Zentrum heißt "Filumi". Der Name setzt sich aus dem französischen Wort "Filou", was so viel wie kleiner Schelm bedeutet, und "me", dem englischen Wort für "ich" zusammen. Der Name stehe auch für eine Behandlung mit Augenzwinkern, sagt Georg Schöner. Die Kinder sollen im Fokus stehen, die Behandlungen werden auf ihre Bedürfnisse angepasst und folgen keinem strengen Therapieplan. "Aber auch die Geschwisterkinder und Eltern sind uns wichtig, auch sie sollen hier ein wenig Ruhe finden", so Schöner. Schon 2002 hatte er mit Markus Walberer den Traum, ein osteopathisches Zentrum nur für schwerkranke Kinder aufzubauen. Im vergangenen Jahr konnten sie in Räumen des alten Kurhauses eröffnen. Behandelt werden an mehreren Wochenenden im Jahr Kinder mit Downsyndrom, schweren neurologischen Erkrankungen und Krebserkrankungen.

Viel Zeit für Behandlungen

Alle Kinder werden für die Zeit ihres Aufenthalts von denselben Therapeuten begleitet. Aktuell sind es zwei pro Kind. Die Osteopathen kommen aus Deutschland, der Schweiz und Österreich, schließen ihre eigenen Praxen, um "Filumi" zu unterstützen. Die vier komprimierten Tage haben klare Vorteile, sagt die selbstständige Osteopathin Nina Vollet, während sie ihren kleinen Patienten Jakob nicht aus den Augen lässt. "Man kann viel besser auf einzelne Stimmungen reagieren. Wenn es am Vormittag nicht geht, hat man am Nachmittag noch eine Chance."

Weiterer Ausbau geplant

Bis zu zehn Kinder können derzeit zeitgleich an einem langen Wochenende behandelt werden. Aktuell werden die Räume noch weiter ausgebaut, damit künftig noch mehr Kinder aufgenommen werden können. "Auch Kinder mit Adipositas", so Schöner. Damit meint er starkes Übergewicht. Derzeit wird ein Bistro eingerichtet, das zusätzlichen Raum zum Austausch für die Eltern und Geschwisterkinder bietet. "Man spricht sich an, lernt sich kennen und weiß, man hat ähnliche Probleme und kommt ganz anders ins Gespräch", so Anja Pohl.

Osteopathie nicht staatlich anerkannt

Die Kosten für die Zeit in Bad Alexandersbad müssen die Familien größtenteils selbst tragen. Osteopathie ist in Deutschland nicht staatlich anerkannt. Gesetzliche Krankenkassen zahlen daher nicht oder nur wenig dazu. Ein großer Wunsch von Anja Pohl daher: "Dass die Krankenkassen und Verbände einfach merken, wie wichtig so etwas ist. Schließlich will man ja vorbeugen und vielleicht etwas verbessern. "

Hoffnung für die Familie

Für Jakob geht es nach der Wassertherapie und einer Ruhepause weiter mit der Klangtherapie. Osteopath Alexander Zenk schlägt eine Stimmgabel gegen sein eigenes Knie, hält sie dann an Jakobs Kopf. So kann er die Schwingungen spüren. Nach einem erst skeptischen Blick beginnt Jakob zu lächeln. "Das ist ein Hoffnungsschimmer, dass es doch besser wird", sagt seine Mama und lächelt auch.