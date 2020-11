Filmwochenende Würzburg wird wegen Corona zum Hybridfestival

Das traditionsreiche Internationale Filmwochenende in Würzburg wird wegen der Corona-Pandemie in anderer Form stattfinden. Vom 28. Januar bis 3. Februar 2021 erstreckt sich das Filmwochenende erstmals über ganze sieben Tage. Darüber haben die Organisatoren von der Filminitiative informiert. Aus dem Filmwochenende wird also eine Filmwoche. Grund dafür ist eine Spielplanentzerrung, um den auch für das kommende Frühjahr zu erwartenden Auflagen der Spielstätte, des Centrals im Bürgerbräu, gerecht werden zu können.

Hygienekonzept im Programmkino Central

"Das Hygienekonzept des Centrals hat sich in den letzten Monaten bewährt", sagt Thomas Schulz, Vorstand der Filminitiative Würzburg. "Darauf aufbauend können wir 2021 zumindest die drei Leinwände unseres Stammkinos bespielen." Auf weitere Spielstätten müsse allerdings verzichtet werden. Wichtig sei die Durchführung des traditionsreichen Würzburger Filmfestivals auch, um die Festival- und Kinokultur nicht in Vergessenheit geraten zu lassen: "Auch und vielleicht besonders in dieser schwierigen Zeit braucht es die Bilder und die Geschichten, die nur das Kino liefern kann", sagt Schulz.

Filme vor Ort und im Online-Stream

Rund 20 Filme, darunter Spielfilme und Dokumentation, sowie mindestens ein Kurzfilmblock sollen über die Filmwoche hinweg gezeigt werden. Aufgrund der geringeren Anzahl an Spielstätten, der limitierten Besucherkapazitäten sowie der zu erwartenden Zurückhaltung des Publikums hinsichtlich des Pandemiegeschehens wird eine Vielzahl der Festivalfilme parallel online über die Homepage abrufbar sein. Das macht das 47. Internationale Filmwochenende zu einem Hybridfestival – wie zuletzt schon die Hofer Filmtage, die Nordischen Filmtage Lübeck oder das DOK Leipzig.

Keine Eröffnungsfeier, kein Festivaltreffpunkt

Sollten Kulturstätten zum Festivalzeitpunkt abermals coronabedingt geschlossen sein, findet das Filmwochenende ausschließlich digital statt, heißt es von den Organisatoren. Einen Festivaltreffpunkt im Maschinenhaus soll es 2021 nicht geben, genauso wenig eine Eröffnungsfeier oder Sonderveranstaltungen wie die beliebte Stummfilmmatinee. "Wir reduzieren das kommende Filmwochenende auf das Wesentliche, auf von uns ausgesuchte und erlesene Filme aus 15 Ländern, die im regulären Kinobetrieb nicht oder erst später zu sehen sind", sagt Thomas Schulz. Weitere Details zum Programm und zum Festivalablauf sollen in den kommenden Wochen und Monaten folgen.