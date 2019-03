vor 40 Minuten

Filmreife Verfolgungsjagd in Landau an der Isar

Ein Motorradfahrer hat sich in Landau an der Isar eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die Beamten konnten ihn am Ende aber anhalten und kontrollieren. Dabei wurde schnell klar, warum der 23-Jährige flüchten wollte.