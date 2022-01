Filmreife Unfallserie auf A96 - ohne Verletzte

Eine Unfallserie auf der Autobahn A96 nahm ihren Anfang mit einer Panne in Fahrrichtung Lindau: Am Vormittag - kurz vor 7 Uhr - hielt eine 21-jährige Autofahrerin auf dem Standstreifen zwischen den Anschlussstellen Landsberg-West und Buchloe-Ost. Während sie auf einen Angehörigen wartete, der das Fahrzeug auf einem Anhänger abschleppen wollte, schrammte ein Sattelzug ihren Wagen und riss dabei den linken Außenspiegel ab. Der Verursacher fuhr einfach weiter, die Polizei sucht deshalb Zeugen. Gegen 7.30 Uhr tauchte dann der 28-jährige Verwandte an der Pannenstelle auf.

Lastwagengespann rammt Pannen-Auto

Noch während der Anfahrt des 28-Jährigen prallte ein Lkw-Fahrer mit Anhänger von hinten auf sein Pkw-/Anhängergespann. Durch den Zusammenstoß drehte sich der Pkw des 28-Jährigen und blieb entgegen der Fahrtrichtung auf der Autobahn stehen, in V-Stellung neben seinem Anhänger. Das zusammengeklappte Gespann war derart verkeilt, dass Einsatzkräfte es nur durch Flexarbeiten wieder trennen konnten. Der aufgefahrene Lkw mit Anhänger hatte Sand geladen, der sich auf der Fahrbahn verteilte. Außerdem rammte der 51-jährige Lkw-Fahrer mit seinem Gespann gegen das Pannenfahrzeug auf dem Standstreifen. Die dort wartenden Polizeibeamten und die 21-Jährige blieben ebenso unverletzt, wie der 28-jährige Familienangehörige und der 51-jährige Lkw-Fahrer.

Sattelzug bleibt im Sand stecken

Damit aber nicht genug: In der entstandenen Sandbank blieb ein nachfolgender Sattelzug stecken. Jegliche Rangierversuche des Fahrers scheiterten, kurzfristig stand der Sattelzug quer auf der Autobahn. Die A96 musste deshalb in Fahrrichtung Lindau komplett gesperrt werden.

Noch ein Auffahrunfall im Rückstau

Im Rückstau, der sich daraufhin bildete, kam es zu einem weiteren Auffahrunfall. Auch hier blieben die beteiligten Personen unverletzt. Der gesamte Schaden fiel angesichts der vielen demolierten Fahrzeuge mit 15.000 Euro gering aus. Erst kurz nach zehn Uhr konnte die Autobahn wieder freigegeben werden.