Filmpreis der Stadt München für Gisela Schneeberger

Gestern Abend wurde der Filmpreis der Landeshauptstadt München 2019 an Gisela Schneeberger verliehen. Die 71 Jahre alte Kabarettistin und Schauspielerin wurde im Kinosaal des Filmmuseums für ihr Gesamtwerk ausgezeichnet.

"Mit Gisela Schneeberger würdigen wir heute eine Persönlichkeit, die mit ihren herausragenden Leistungen zum Ruf der Filmstadt München beigetragen hat". Christine Strobl, Bürgermeisterin der Stadt München

Seit 50 Jahren präge Gisela Schneeberger die Bayerische Kultur, sei es auf der Bühne, in Fernsehserien oder Kinofilmen, so Strobl weiter.

"Neben meinen Grimmepreisen bin ich auf diesen Preis besonders stolz, weil alle vorherigen Preisträger den Preis wegen ihrer ganz speziellen Leistungen bekommen haben." Gisela Schneeberger

Laudatio von Gerhard Polt

Die Laudatio hielt ihr langjähriger Kollege Gerhard Polt, an dessen Seite sie unter anderem in der Sketch-Serie "Fast wia im richtigen Leben" und in dem Film "Man spricht deutsh" (1988) gespielt hat. Gisela Schneeberger sei eine Empfindungskünstlerin, sagte Polt in seiner Rede.

"Ich könnte weiterhin noch viel erzählen, aber dann müsste ich dich loben - und das wollte ich vermeiden." Gerhard Polt

Gisela Schneeberger erzählte in ihrer Danksagung, wie und warum sie Schauspielerin geworden war – und stellte fest:

"Es war so ein Glück, es gab damals so wenig Schauspieler. Heute gibt es so viele begabte junge Leute." Gisela Schneeberger

Mit Gisela Schneeberger wird nun zum ersten Mal eine Schauspielerin mit dem Filmpreis der Landeshauptstadt München geehrt. Zuvor hatten vor allem Regisseure oder Drehbuchautoren die Auszeichnung erhalten - darunter Caroline Link, Michael Verhoeven und Klaus Lemke.

Filmpreis - die höchste Auszeichnung der Stadt München im Filmbereich

Der Filmpreis der Landeshauptstadt München ist die höchste Auszeichnung im Bereich Film und wird für das herausragende Gesamtwerk von Filmschaffenden vergeben, die in ihrem Werk eine deutliche Beziehung zu München erkennen lassen. Ausgezeichnet werden Filmschaffende, deren Werke in Stil und Gehalt hohe Qualität aufweisen und die München als Filmstadt Geltung und Ansehen verleihen. Der Filmpreis wird alle drei Jahre vergeben und ist mit 10.000 Euro dotiert.