Filmfestival Snowdance beginnt in Landsberg – zum letzten Mal

Am Samstag beginnt die neunte Auflage des Independent-Filmfestivals Snowdance in Landsberg am Lech. Bis 6. Februar zeigt das Festivalteam um Veranstalter Tom Bohn 14 Spielfilme und Dokumentationen – in Präsenz im Landsberger Stadttheater und als Online-Videostream.

Hitler-Dokumentation mit Bezug zu Landsberg

Zur Eröffnung am Samstagabend läuft "Medusa", ein französisches Drama über die schwierige Beziehung von Romane und ihrer seit einem Autounfall behinderten Schwester Clemence, als Romanes neuer Freund Guillaume dazu stößt. Auch Heiteres wie die Komödie "Heikos Welt: Eine Geschichte über Darts und Bier" ist dabei. Einen Bezug zur Festival-Stadt hat die Dokumentation "Hitlers Mein Kampf: Prelude to the Holocaust", die in Landsberg als Weltpremiere zu sehen ist: Seine Kampfschrift hatte Adolf Hitler 1924 während der Festungshaft in Landsberg verfasst. Außerdem laufen während der Festivalwoche 24 Kurzfilme.

"Filme in Eigenverantwortung des Regisseurs"

Independent heißt, "es sind Filme, die in Eigenverantwortung des Regisseurs oder des Produzenten entstanden sind, ohne Rücksprache mit Förderungsanstalten oder Sendern", sagt Festivalleiter Bohn. Es gebe zwar auch Filme im Programm, die zu einem gewissen Teil finanziell gefördert seien, "aber da haben wir uns vergewissert, dass es wirklich die Arbeit des Regisseurs ist und dass dem nicht reingeredet wurde."

Filmemacher können sich präsentieren

Bei einem Festival gehe es immer auch darum, dass das Publikum mit den Filmemachern und Schauspielern, die teilweise zu den Vorführungen nach Landsberg kommen, in Kontakt tritt. Solche Gespräche im Anschluss an die Filme sind heuer wieder besser möglich, nachdem die Filme beim Snowdance 2021 ausschließlich per Videostream gezeigt wurden.

Junge und noch unbekannte Künstler haben beim Snowdance die Gelegenheit, sich zu präsentieren, sagt Festival-Managerin Anna Bell: Es helfe den Filmschaffenden sehr, "wenn sie auf ein Festival kommen können, sich vernetzen können, dass auch andere Menschen ihren Film sehen, auch wenn er auf unserer Homepage beworben wird und andere Festivals den vielleicht sehen."

Schirmherrin des Snowdance ist in diesem Jahr Schauspielerin Valerie Niehaus, sie folgt damit unter anderem Heiner Lauterbach, Max Tidof und Ulrike Folkerts nach.

Zusätzliche Karten an der Abendkasse

Nachdem die Kinos nun wieder zu 50 statt 25 Prozent ausgelastet werden dürfen, gibt es noch einige Karten an der Abendkasse. Trotzdem ist es für die Landsberger heuer das letzte Mal, dass ein übergroßer, blau beleuchteter Regiestuhl auf dem Hauptplatz vor dem historischen Rathaus das Snowdance-Flair in die Lechstadt trägt.

"Wenn uns das als Festival passiert, sind wir pleite"

Festivalleiter Bohn will weg aus Bayern, als Grund nennt er fehlende Planungssicherheit angesichts der Corona-Politik: Es sei "nicht berechenbar, ob Kulturereignisse stattfinden können und wie sie stattfinden können, deswegen haben wir keine andere Wahl." Ausschlaggebender Moment sei die kurzfristige Absage der Weihnachtsmärkte Ende vergangenen Jahres gewesen: "Wenn uns das als Festival passiert, sind wir pleite."

Kommt das Snowdance im Sommer zurück?

Der neue Spielort soll am Ende des Festivals bekanntgegeben werden. Ein kleiner Trost für Landsberg: Im Sommer könnte es mit einem Snowdance-Open-Air-Kino künftig ein Best-of des Festivals geben. Die Stadt steht dem offen gegenüber und würde das Vorhaben gegebenenfalls auch fördern, sagte Sprecherin Susanne Flügel dem BR. Zunächst müsse aber ein konkreter Vorschlag auf dem Tisch liegen, wo und wie das Sommerfestival in Landsberg aussehen solle.