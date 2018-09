18.09.2018, 08:39 Uhr

Filmemacher Simon Verhoeven bei #MeinWunschAnBayern

Warum stehen in Oslo zehnmal so viele Ladestationen wie in München? Simon Verhoeven ist der Meinung, dass wir in Bayern viel mehr in E-Mobilität investieren müssten. Und er hat auch ganz konkrete Vorschläge.