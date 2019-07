Filme in der Scheune: Bauernhof-Kino in Kleinlosnitz

Im oberfränkischen Bauernhof-Museum in Kleinlosnitz (Lkr. Hof) verwandelt sich am Mittwochabend eine alte Scheune in einen Kinosaal. Beim Bauernhof-Kino gibt es an vier Abenden Dokumentationen, Spielfilme und Kurzfilme zu sehen. Thematisch geht es um das Leben auf dem Land, dessen Veränderungen und die Landwirtschaft.

Kritische Filme im Programm

Die Veranstalter zeigen jedes Jahr mindestens einen kritischen Film. "Im letzten Jahr war es der Film 'Das System Milch', wo es um die Milchwirtschaft und die internationalen Verflechtungen ging. In diesem Jahr beschäftigt uns das Grundwasser. Der erste Film hat den Titel 'Dem Wasser auf den Grund gehen' und es geht um die Einflüsse der Landwirtschaft auf das Grundwasser und darum, wie man das Grundwasser schützen kann", so Veranstalter Matthias Fanck im BR-Interview. Gezeigt wird beispielsweise auch die Tragikkomödie "Die letzte Sau". Darin geht es um einen kleinen Schweinebauern aus Schwaben geht, der gegen die Agrarindustrie kämpft und eine revolutionäre Bewegung auslöst.

Leben und das Wohnen auf dem Land

Das Bauernhof-Kino habe einen direkten Bezug zum Bauernhof-Museum, so Bertram Popp vom Museum.

"Die Dokumentarfilme zeigen, wie sich die Landwirtschaft, das ländliche Leben und das Wohnen auf dem Land im Lauf der Jahre verändert haben. Das ist auch Thema bei uns im Museum." Bertram Popp, Oberfränkisches Bauernhofmuseum Kleinlosnitz

In der Scheune aus dem 19. Jahrhundert haben mehr als 80 Besucher Platz. Mit Hilfe einer großen Leinwand, eines Beamers, einer Soundanlage und einer ansteigenden Bestuhlung wird die Scheune für vier Abende zum Kinosaal umfunktioniert.

Feste Institution in Oberfranken

Für die Besucher gibt es auch Popcorn. Das Bauernhof-Kino findet bereits zum 14. Mal statt und hat sich zu einer festen Institution in Oberfranken entwickelt. Popp und Fanck wählen die Filme zusammen aus. "Karten gibt es an der Abendkasse. Kommen kann jeder. Aber wir würden uns wünschen, dass dieses Jahr auch der eine oder andere Landwirt im Publikum sitzt", so Fanck weiter.